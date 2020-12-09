Эстонцы потребовали сохранить русскоязычное образование

Пытаясь заставить русских говорить на эстонском, добились обратного эффекта – эстонские дети говорят на русском

В Эстонии прилагают все силы к тому, чтобы уничтожить русскоязычное образование, заставив русских детей учиться в эстонских школах, а в идеале – забыть свой родной язык. Русские в Эстонии постоянно устраивают митинги протестов и всевозможные акции, пытаясь отстоять право своих детей учиться на родном языке. Власти особенно никогда не обращали внимания на подобные протесты, но неожиданно против уничтожения русскоязычных школ и детских садов выступили и сами эстонцы.

Эстонизация образования не понравилась «правильным» гражданам этой страны не потому, что они озаботились соблюдением прав человека, а потому, что испугались – русский язык в результате победит эстонский. Отправляя русских детей в эстонские детские сады и школы, тем самым способствуют возникновению там русскоязычной среды, бьют тревогу эстонские националисты. Русские дети общаются между собой на родном языке, обучая попутно и эстонских детей. И количество носителей русского языка растёт год от года, несмотря на борьбу с ним на государственном уровне.

Так, согласно статистическим данным 2019 года 890 тысяч граждан Эстонии назвали себя носителями эстонского языка, при этом носителями славянских языков (русского и украинского) назвали себя 400 тысяч жителей Эстонии. И их количество растёт.

«Уже сейчас в эстонской столице почти невозможно найти кружок, ясли или детсадовскую группу, где ребёнку не пришлось бы расти в отчасти русскоязычной языковой среде. Русскоязычные родители стали отдавать своих чад в детские учебные учреждения, преподающие на эстонском языке, где они, естественно, начали ежедневно влиять на существовавшую там до сих пор чисто эстоноязычную среду. Это результат, к которому привели многолетние усилия политиков всех без исключения крупных эстонских партий, включая президента, годами убеждавших неэстонцев в «полезности» получения образования исключительно на государственном языке»,

– пишет в газете Postimees известный эстонский предприниматель и общественный деятель Трийн Терамяэ.

Она напоминает, что ещё в девяностых годах известный эстонский языковед Мати Хинт предупреждал – русские дети намного темпераментнее своих эстонских сверстников. Поэтому даже незначительное число русских детей способны ассимилировать целую группу эстонских детей и заставить их говорить на русском.

Тогда на предупреждение Хинта никто не обратил внимания, была поставлена задача ассимилировать русскоязычное население страны, однако жизнь подтвердила – скорее эстонская детвора заговорит по-русски, чем русские дети станут стопроцентыми эстонцами.

«По мнению учёных, возможно интегрировать 5% населения, при оптимистическом подходе – 10%. Большой народ с долей в 30% интегрировать невозможно без того, чтобы наша культурная идентичность небольшого финно-угорского народа не стала бы более похожей на русскую. У эстонских детей должно оставаться их право человека на эстонскую школу и эстонское культурное пространство, поскольку это единственное, что гарантирует сохранение эстонскости»,

– отметила Трийн Терамяэ.

Она требует от правительства не уничтожать русскоязычное образование в стране, а наоборот, развивать его, чтобы дать возможность всем русским детям учиться на родном языке. В противном случае «эстонская школа превратится в мультикультурную, и этот день уже близок».