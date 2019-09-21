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Эстонскому министру не удастся умалить значение подвига советских солдат

21 сентября 2019, 18:24  •  7 • Украина
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о намерении вызвать посла России Александра Петрова для разъяснений его слов о том, что эстонский народ чтит подвиг советских солдат-освободителей.
По словам Рейнсалу, утверждение российского посла «не является истиной», потому что, когда 22 сентября 1944 г. советские войска вступили в Таллин, немцев в городе уже не было и в бой с красноармейцами вступили эстонские добровольцы, прибывшие из Финляндии.
Только логики у эстонского министра нет. Во-первых, что эстонцы делали в Финляндии, которая до конца 1944 г. была союзницей фюрера? Финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, и Финляндия несёт свою долю ответственности за голодные смерти мирных ленинградцев. В Ленинграде традиционно жила многочисленная эстонская диаспора, и ленинградские эстонцы гибли от голода вместе с русскими.
Во-вторых, что мешало эстонским добровольцам вернуться из Финляндии раньше, чтобы освободить свою столицу от немцев?
В-третьих, покинуть Таллин гитлеровцам пришлось не просто так, а ввиду успешного наступления Красной армии.
Наконец, в-четвёртых, в рядах Красной армии Эстонию освобождал 8-й Эстонский корпус, набранный исключительно из добровольцев. Количество добровольцев превзошло ожидания советского командования. В 1945 г. за отвагу и самопожертвование это подразделение получило наименование 41-го гвардейского Эстонского Таллинского корпуса. 20 тыс. военнослужащих были отмечены боевыми наградами.
Много эстонцев сражались в 7-й Эстонской стрелковой дивизии и в 221-м Прянуском отдельном танковом полку. Эстонские подразделения отличились при разгроме Курляндской группировки вермахта. Здесь они воевали до 12 мая 1945 г. Лейтенант Якоб Кундер повторил подвиг Матросова. Будучи раненым, бросился на амбразуру дзота. Он и ещё восемь его соотечественников получили звание героев Советского Союза.
Такие, как Рейнсалу, хотят уничтожить память об этих событиях и этих людях. Однако умалить значение подвига советских солдат для истории не удастся.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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