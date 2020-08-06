Эстонского политика, предложившего сотрудничать с Россией, назвали вражеским агентом

«Все соседние страны, а особенно союзники, не поняли бы действий Эстонии»

Призыв эстонского политика, члена совета уполномоченных эстонской оппозиционной Социал-демократической партии Яака Аллика к изменению агрессивного курса внешней политики страны по отношению к России вызвал острую критику в правительстве Эстонии.

Напомним, Аллик предложил отказаться от политики вытеснения русского языка и высказался за поддержку сотрудничества ЕС с Российской Федерацией, в том числе – за прекращение европейских санкций в отношении России.

Первым выступил против министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, представитель партии «Отечество».

«Аллик, конечно, является человеком, который имеет большой политический опыт – и в его случае нельзя сказать, что речь идёт о наивности или ошибочных надеждах. Однако принятие доктрин Аллика означало бы предательство народов, которые сейчас находятся под агрессией России, потеряли часть своих территорий. Это означало бы и отдаление от своих союзников. В-третьих, результатом этого стало бы то, что наша безопасность явно бы ослабла, в результате чего увеличилась бы зависимость от России»,

– заявил глава МИД Эстонии в интервью интернет-изданию Postimees.ее.

По мнению Урмаса Рейнсалу, изменение внешней политики Эстонии в отношении России, как это предлагает Аллик, поставит под удар не только интересы безопасности Эстонии, но и саму свободу и даже независимость страны. Это означало бы и вывод американских военных с территории страны, пришлось бы отказаться от эстонских принципов гражданства и языка – и всё это будет только в интересах России. И ещё один аргумент приводит глава МИД – все соседние страны, а особенно союзники, не поняли бы действий Эстонии и, конечно же, осудили бы.

Он напомнил, как Яак Аллик в 2013 году заявил о том, что Россия никогда не захватывала Эстонию, а все сегодняшние разговоры на эту тему – только лишь попытка правительства запугать население, чтобы оно беспрекословно восприняло размещение американских военных баз на территории страны.

«Тогда политики это быстро осудили. Сейчас в плане доктрины Аллика я наблюдаю говорящую о многом тишину, которая касается его родной партии. Много говорится о том, какова внешняя политика нынешнего правительства, но в то же время оппозиция швыряется угрожающими нашей безопасности заявлениями, а в ответ звучит полное молчание. И это меня очень огорчает»,

– отметил министр, подчеркнув, что Яак Аллик «не является маргиналом, он – один из очень давнишних идеологических лидеров Социал-демократической партии».

Главный редактор таллиннской газеты «Столица» Александр Чаплыгин считает – если министры таким образом реагируют на высказанные инициативы, значит, грядут мрачные времена.

«Вот и дождались: призыв покончить с ассимиляцией некоренного населения и нормализовать отношения с Россией теперь приравнивается к национальному предательству. В данном случае он высказал личную точку зрения, и она никоим образом не совпадает с позицией партии. Не случайно же социал-демократы сейчас не защищают соратника от нападок, а испуганно забились в угол и молчат»,

– отметил Чаплыгин.

А редактор эстонского портала Tribuna.ee Родион Денисов уверен – дело в том, что при изменении внешней политики и развороте к России, «Рейнсалу и Ко лишатся своих тёплых постов, из-за этого и истерика».

Тем временем Аллика уже «записали» во вражеские агенты.

Старший научный сотрудник Центра ориенталистики Тартуского университета Пеэтер Эспак вспомнил, что родители «агента» были коммунистами, а значит, врагами Эстонии.