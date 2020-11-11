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Эстонского министра "зазывают" в Россию после честного мнения о выборах в США

11 ноября 2020, 02:10  •  66 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян шутливо предложила взять на работу эстонского министра Марта Хельме, который откровенно высказался о выборах в США.
В Эстонии произошёл грандиозный скандал после того как отец и сын Март и Мартин Хельме публично раскритиковали выборы в США.
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что сомнений в том, что выборы в США сфальсифицированы, в принципе нет. По его мнению, если Трамп перестанет быть президентом, то можно считать, что в США больше не действует Конституция.
Его отец Март Хельме, который занимал пост главы МВД Эстонии, добавил, что Джо Байден и Хантер Байден - "коррумпированные типы". При этом он убежден, что Трамп в конце концов победит и в этой ситуации, правда, ценой огромной борьбы.
После таких заявлений Хельме-старший подал в отставку. При этом он подчеркнул, что его позиция останется неизменной.
"Вы не заткнёте мне рот, никто не заткнёт мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса", - сказал чиновник.
Комментируя выпад эстонца, главред RT Маргарита Симоньян шутливо предложила нанять Хельме на работу.
"Коллектив, зовите на работу, че", - отметила она в телеграм-канале.

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