Эстонского министра "зазывают" в Россию после честного мнения о выборах в США

В Эстонии произошёл грандиозный скандал после того как отец и сын Март и Мартин Хельме публично раскритиковали выборы в США.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что сомнений в том, что выборы в США сфальсифицированы, в принципе нет. По его мнению, если Трамп перестанет быть президентом, то можно считать, что в США больше не действует Конституция.

Его отец Март Хельме, который занимал пост главы МВД Эстонии, добавил, что Джо Байден и Хантер Байден - "коррумпированные типы". При этом он убежден, что Трамп в конце концов победит и в этой ситуации, правда, ценой огромной борьбы.

После таких заявлений Хельме-старший подал в отставку. При этом он подчеркнул, что его позиция останется неизменной.

"Вы не заткнёте мне рот, никто не заткнёт мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса", - сказал чиновник.

Комментируя выпад эстонца, главред RT Маргарита Симоньян шутливо предложила нанять Хельме на работу.

"Коллектив, зовите на работу, че", - отметила она в телеграм-канале.