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Эстонский политик: страны Прибалтики боятся стать "агентами Кремля"

05 августа 2020, 22:45  •  93 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Эксперт раскритиковал руководство страны за инициативы по "перевоспитанию" Москвы
Эстонское общество поддерживает конструктивную политику в отношении РФ, несмотря на антироссийские публикации в местных СМИ. Однако главный противник установления прагматичного диалога между Москвой и Таллином – страх республиканских властей, которые боятся, что их окрестят "агентами Кремля". Об этом написал эстонский политик Яак Аллик в издании Postimees.
По его словам, руководство его страны в Евросоюзе всегда выступает инициатором акций "перевоспитания" России. Между тем, поддерживая антироссийские санкции, европейские союзники Таллина спокойно идут на контакты с Москвой. Для лидеров, скажем, Финляндии или Венгрии является обычным делом встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и решать межнациональные вопросы.
Но стоит эстонским политикам или руководству сделать тоже самое, как их в прессе тут же подозревают в чем-то незаконном. Автор отмечает, что поддержку и дружбу Таллина получают все иностранные политики, которые хоть как-то проявляют свои антироссийские позиции. В качестве примера он привел президента Косова Хашима Тачи, которого трибунал в Гааге обвиняет в преступлениях против человечности.
"Обсуждения по существу эффективности нашей политики в отношении России подавлял страх быть обвиненными в том, что кто-то является агентом Кремля", – подчеркнул Аллик.
Между тем, указал он, в Эстонии находятся смельчаки, которые вопреки официальной позиции Таллина высказывают мнение о том, что нужно выстраивать прагматичные отношения с Москвой, как это делают, например, Франция или Германия. Он напомнил, как в 2018 г. известный дирижерКристьян Ярви осмелился заявить о том, что "Россия является и останется соседом Эстонии, поэтому Эстония должна протянуть ей руку и сказать, что мы хотим сотрудничать".
Аллик верит в том, что в отношениях между нашими странами возможны изменения. И они не предполагают выхода Эстонии из НАТО или ЕС. Но возможны нормальные рабочие контакты между ведомствами и бизнес-кругами Эстонии и России. Таллин вместе с Будапештом и Хельсинки могли бы взять "на себя инициативу по преодолению патовой ситуации, существующей в отношениях ЕС и России уже шесть лет" после событий на Украине, что принесет мир и в Незалежную, резюмировал эстонец.

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