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Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины

18 июля 2020, 03:00  •  77 • Политика
Погибший в Донбассе наёмник из Эстонии снял свою смерть на видео. Ролик опровергает версию Украины о том, что погибший был всего лишь медиком.
В Сети обнародовали видео, на котором был запечатлён момент гибели эстонского наёмника Николая Илина во время вылазки украинских диверсантов в Донбассе. Ролик опровергает версию Украины о том, что погибший гражданин Эстонии был "медиком".
Видео снято от первого лица самим погибшим наёмником. На кадрах отчётливо видно, что оператор держит в руках оружие. Также слышны звуки выстрелов. Таким образом, видео доказывает, что эстонский наёмник был бойцом, а не медиком, пишет РИА ФАН.
Напомним, что, по версии Киева, отряд украинских диверсантов, среди которых находился эстонец, якобы отправился на территорию ДНР, чтобы забрать тело подорвавшегося на мине сослуживца. Однако группа угодила в засаду и понесла потери, утверждают официальные лица Украины.
Такая версия нужна Киеву для того, чтобы педалировать тему "убийство медика - военное преступление", - комментирует портал "Русская весна".
Также ранее сообщалось, что вместе с эстонцем в Донбассе погиб ещё и наёмник из США с позывным "Техас". Позднее выяснилось, что американец жив - его перепутали с другим украинским бойцом.

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