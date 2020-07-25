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Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе

25 июля 2020, 13:05  •  58 • Политика
Эстонский наёмник, погибший на юго-востоке Украины, как оказалось, записывал почти каждый свой шаг на линии соприкосновения. В том числе он рассекретил информацию, что в Донбассе воюют американские боевики.
Несколько дней назад под Горловкой на минном поле подорвались три украинских диверсанта. По версии Минобороны Украины, среди них был военный медик, который якобы отправился эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ. Однако выяснилось, что "мирный доктор" был не просто наёмником из Эстонии, но ещё и нацистом. По крайней мере, подобные выводы можно сделать, прочитав распространённую каналами переписку погибшего - Николая Илина. Ещё одна часть компромата, а точнее личных видео эстонского наёмника, была опубликована телеграм-каналом "Джокер ДНР".
В кадре сам эстонец. Он показывает своё окружение, а именно американских боевиков, участвующих в боевых операциях в Донбассе. Эти американские наёмники общаются с представителями ВСУ. Один из американцев, Родригес, получил от эстонца статус "второго американца на украинской кухне". Вместе наёмники на камеру обсуждают, как же плохо их кормят на местной кухне. А также добавляют, что более-менее вкусный омлет удаётся купить только за живые деньги - по цене что-то порядка 40 гривен.
Ещё один американец в кадре - это некий Джастин. Его бреют налысо на камеру. А украинский военный называет происходящее "международным конфликтом". В шутку.
"Объявляю благодарность эстонскому мальчику, который записывал каждый свой шаг, в том числе и последний", - пишет автор канала "Джокер ДНР".
Добавим, что, действительно, и свою смерть этот эстонский наёмник запечатлел на видео.
Фото: скриншот Telegram-канала "Джокер ДНР"
Между тем на Украине, как сообщает "Утро.ру", раскрыли имя убийцы главы ДНР Александра Захарченко. Причём его ещё и арестовали. Подобное решение вызвало недоумение, ведь ранее убийц героев Донбасса на Украине только расхваливали.

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