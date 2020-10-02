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Эстонский историк развенчал "советскую оккупацию": "Слишком занудно"
02 октября 2020, 21:25 • 77 • В мире
Эстонский историк Илья Никифоров считает, что миф о "советской оккупации" Эстонии скоро будет развенчан и забыт. Он указал на то, что настроения общества постоянно меняются, а сама концепция оккупации страны изложена в паре "толстых и слишком занудных книг".
Тематика "советской оккупации" в Эстонии законодательно нигде не зафиксирована, в отличие от других прибалтийских республик. А потому этот миф, уверен Илья Никифоров, в скором времени может быть забыт обществом.
Учёный пояснил в интервью изданию Baltnews, что в последние годы уже отмечено немало попыток заново пересмотреть события послевоенных лет - появился целый ряд публикаций, в которых советские войска вовсе не выглядят жестокими завоевателями и поработителями.
И хотя эти публикации не изменят официальную позицию властей страны, они могут повлиять на изменение общественного сознания. Никифоров цитирует мнение видных историков о том, что Освободительная война была своего рода гражданской и что наследие периода Второй республики - Эстонской ССР - имеет значение.
Да и сама тема "оккупации" может быть интерпретирована как в мягкой, так и жёсткой форме", уверен историк. Он полагает, что простые эстонцы постепенно забудут навязанный им миф о том, что русские - их враги.
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