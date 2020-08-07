Эстонский дипломат: «Молодёжь нужно отправлять учиться в Россию»

«Самая большая угроза для Эстонии кроется в ней самой»

В Эстонии ещё не утих скандал, связанный с заявлением члена совета уполномоченных эстонской оппозиционной Социал-демократической партии Яака Аллика о том, что стране следует пересмотреть свою внешнюю политику и развернуться лицом к России, как с подобным заявлением выступил эстонский дипломат Харри Тийдо.

Харри Тийдо – до недавнего времени посол Эстонии в Финляндии – буквально на днях подал в отставку, пояснив, что он не согласен с политикой, которую проводит правительство Эстонии, а поскольку правительство не собирается уходить в отставку, то уйдёт он.

«Моё мировоззрение слишком сильно отличается от мировоззрения нашего нынешнего правительства. Мне не очень нравится многое, что говорит правительство Эстонии, некоторые высказывания не подходят для международных отношений. Они сужают возможности действия эстонских дипломатов и эстонского правительства на международной арене»,

– заявил дипломат на прошлой неделе после того, как подал в отставку.

Больше всего ему не нравится тот факт, что радикальная националистическая партия EKRE уверенно идёт к захвату полной власти в стране.

Экс-посол дал интервью эстонскому интернет-изданию Err.ee, в котором заявил – «самая большая угроза для Эстонии кроется в ней самой».

Тийдо справедливо заметил, что Россия никуда не денется, и Эстония всегда будет жить с Россией по соседству, следовательно, необходимо пересмотреть отношения между странами и постараться их наладить. Лучше всего это сможет сделать молодёжь, для чего она должна лучше узнать Россию.

Поэтому, предложил дипломат, было бы неплохо, если бы правительство взяло на себя оплату обучения эстонской молодёжи в российских вузах. Потому что в настоящее время «восприятие России эстонцами ослабевает». Он напомнил, что Россия выделяет специальные стипендии студентам – гражданам Российской Федерации, проживающим в Эстонии, если они приезжают учиться на территорию России.

«Может быть, нам также следует каждый год отправлять за государственные деньги нескольких студентов в некоторые российские университеты. Чтобы они могли понять, как люди живут и думают там. Для Эстонии было бы очень полезно, если бы её студенты могли учиться за деньги, например, в МГИМО или Московском государственном университете. Раньше у нас было много людей, которые посещали Россию, знали эту страну»,

– рассказал Харри Тийдо в интервью Err.ee.

Он призвал эстонцев привыкнуть к мысли, что у Запада не получится изменить Россию, насильно её изменить нельзя, она может измениться только сама.

«Россия такая, какая есть... У нас есть одна проблема – наше восприятие России слабеет. На это и финны жалуются, говоря о себе»,

– заметил Харри Тийдо.

Это интервью, как и предыдущее – Яака Аллика – наверняка вызовет гнев со стороны эстонских политиков. Однако Тийдо не привыкать – его высказывания всегда подвергаются критике со стороны нынешней власти.