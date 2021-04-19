Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

Эстонский депутат проехался по экс-президенту за идею о запрете въезда в ЕС для россиян

19 апреля 2021, 12:10  •  104 • Политика
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Парламентарий заявил, что Таллину всегда не везет с первыми лицами государства
Депутат парламента Эстонии, представитель Центристской партии Игорь Кравченко отреагировал на заявление бывшего главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса, который ранее высказался о необходимости запретить для жителей России въезд в европейские страны.
По словам народного избранника, Эстонии катастрофически не везет с погодой и президентами. Однако вторую проблему, считает народный избранник, всегда можно решить.
Как полагает Кравченко, в случае крайне необходимости эстонским властям стоит рассмотреть вопрос об упразднении президентства в стране – государственный бюджет сэкономит значительное количество встреч, а Таллину не придется краснеть после очередных ляпов во время официальных выступлений, интервью и твитов со сторон глав государства, сообщает телеканал "360".
Эстонии катастрофически не везёт с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем,...
Опубликовано Игорь Кравченко - Igor Kravtšenko Воскресенье, 18 апреля 2021 г.
"Носки сначала бы без дырок надел что ли, а потом бы уж Европу жизни поучал", – написал Кравченко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Напомним, недавно Тоомас Хендрик Ильвес призвал эстонские власти запретить въезд для жителей России в страны ЕС. По мнению бывшего президента, именно простые россияне должны ответить перед Европой за недовольство Брюсселя Кремлем. Пощады для "противника" не предусматривается, заявил Ильвес.
Так, в своем "Твиттере" экс-глава государства призвал Таллин приостановить все поездки из России в европейские страны. Исключение могут составлять лишь "экстренные случаи в семье".
Ранее глава эстонского ЭЖД Кайдо Циммерманн заявил, что отказ России от транзита нефти через страну привел к потере рыночной конкурентоспособности Таллина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
19 апреля 2021, 06:40
Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки
19 апреля 2021, 08:30
"Всё пошло не так": США выписали Навальному "билет на тот свет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутр...
19 апреля 2021, 06:40
Россия оставит пять чешских дипломатов: Остальным - сутки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
13 апреля 2021, 19:35
Россия приняла вызов и спокойно наблюдает за провалом США
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.