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Эстонским шпионам предсказали судьбу по Высоцкому: "Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек"

02 декабря 2020, 20:40  •  106 • Политика
Департамент внешней разведки Эстонии объявил через газету о наборе сотрудников, которые бы превосходно владели русским языком. Российские журналисты напомнили, что эстонским шпионам, собирающимся внедряться в РФ, предсказали судьбу ещё в старой песне Владимира Высоцкого: "Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек".
Объявление о наборе персонала в Департамент внешней разведки Эстонии было опубликовано в газете Eesti Ekspress. В нём открыто говорилось, что спецслужбы ищут специалиста по разведоперациям, который бы свободно владел русским и английским языками. От потенциального шпиона также требовалось лояльное отношение к частым командировкам, умение усваивать большое количество информации и способность творчески подходить к выполнению задачи. Судя по требованиям, эстонская разведка ищет агентов для заброски в Россию, которую Таллин воспринимает как своего извечного противника и источник постоянных угроз.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в шутку напомнил, что судьбу всех иностранных шпионов, проникающих в Россию, ещё в 1966 году предсказал знаменитый советский бард, поэт и актёр Владимир Высоцкий в своей "Песне-пародии на плохой детектив".

По сюжету песни в Советском Союзе объявляется английский или американский шпион мистер Джон Ланкастер Пек, который тут же начинает собирать данные о советской действительности. В какой-то момент разведчик вербует гражданина Епифана, имевшего слабость к алкоголю и деньгам. Шпион пообещал Епифану "деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин", а взамен потребовал забрать бомбу у связного. Однако в финале песни выясняется, что завербованный гражданин - "чекист, майор разведки и прекрасный семьянин", поэтому запланированная диверсия заканчивается для шпиона тюрьмой:
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер!
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек.

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