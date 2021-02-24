Эстонские рыцари плаща и кинжала ищут руку Москвы

Зацикленность на расширении российского влияния

Служба внешней разведки Эстонии выпустила отчёт за 2020 год, чтобы проинформировать общественность о состоянии угроз для Эстонии и тенденциях в области безопасности. Практически все 80 страниц отчёта посвящены России и её интересам в отношениях с другими странами. Исключение составляют Китай и Белоруссия. Китаю эстонцы уделили менее 10 страниц, завершив раздел обзором российско-китайского сотрудничества; примерно так же обстоит дело с несколькими страницами, посвящёнными событиям в Белоруссии.

Странно выглядит отсутствие других угроз, которые обычно фигурируют в подобных докладах: исламский терроризм, риски нелегальной миграции, кибермошенничество, техногенные катастрофы, активность радикальных националистических группировок. Зато доклад проиллюстрирован в лучших традициях информационно-психологических операций: много фото, инфографики, хотя нет ни одной ссылки на источники.

Почему-то утверждается, будто «в Кремле верят, что пандемия Ковид-19 ускорит две тенденции, над продвижениями которых работает Россия: переход к многополярности в международных отношениях и упадок западного влияния на мировой арене». По поводу ковида сообщается, что какое-то (?) российское издание назвало препарат производства AstraZeneca «обезьяньей вакциной», хотя первыми о проблемах, связанных с вакциной этой англо-шведской компании, написали не российские, а западные СМИ (например, Шпигель).

Эстонцы предполагают, что в 2021 г. Россия продолжит операции по распространению своего влияния и что «Россия продолжит свою агрессию против Украины». Эстонские рыцари плаща и кинжала утверждают, что на территории Донбасса находятся корпуса 1-й и 2-й российских армий, в том числе 35 тысяч человек личного состава, 481 танк, 914 бронетранспортеров, 720 артиллерийских установок, 202 установки реактивного залпового огня. Источником такой «информации» указано Министерство обороны Украины. Столь же голословно утверждается, что Россия «оказывает полную поддержку оппозиционным силам на Украине».

Даже в армяно-азербайджанском конфликте эстонские разведчики усмотрели руку Москвы: мол, прекращение огня выгодно для России, Армения будет более зависима от Москвы.

Зацикленность на российском влиянии заставляет составителей доклада с подозрением относиться к связям России с Египтом и Алжиром, особенно к продажам военной техники этим странам. Знаком российского влияния в Африке является и предоставление гуманитарной помощи.

Внутриполитическая ситуация в России тоже заботит эстонское разведсообщество. Составители доклада пишут: «Здесь важно отметить, что накопление недовольства, ведущее к смене режима, не является линейным процессом. Политическая деятельность и социальная ситуация могут либо замедлить смену режима, либо обострить её. Однако можно с уверенностью сказать, что изменившееся отношение в обществе и нарастающие критические настроения в адрес власти уже существенно изменили лицо и логику российского режима. Репрессивные меры стали теперь основным инструментом поддержания и защиты власти». К этому эстонцы добавляют, что «экономические санкции Запада в ответ на агрессивную внешнюю политику Кремля и изменения, происходящие на мировом энергетическом рынке, оказывают значительное негативное влияние на экономические показатели России».

А дальше говорится о состоянии вооруженных сил России, где, по мнению эстонских военных, всё прекрасно, проводятся многочисленные учения, принимаются новые виды вооружений и т. п. Особый акцент сделан на военных учениях «Запад-2021» (запланированы на сентябрь): «Эти учения являются традиционной репетицией конфликта с НАТО в регионе Балтийского моря и не могут быть проигнорированы Эстонией и НАТО, поскольку Россия разместит десятки тысяч военнослужащих вдоль границ прибалтийских государств. Летная активность российских ВВС над Балтийским морем значительно возрастет, и Россия, скорее всего, перебросит в регион дополнительные боевые корабли с Черноморского и Северного флотов».

Эстонцы отмечают, что, помимо Белоруссии, в учениях «Запад-2021» примет участие и Китай. Говорится о том, что аэромобильные бригады, формируемые в России, предназначены якобы для подготовки ведения боевых действий в «серых зонах»: мол, Россия задумала наступательные операции против соседей, её спецслужбы тайно устанавливают своё влияние и, имея собственные издания на английском языке, «распространяют ложную информацию». Кстати, последнее придумали не эстонцы: в 2020 г. об этом уже писал специальный ресурс, созданный для ведения информационной войны против России. Здесь эстонцам было достаточно сделать копипаст: «специальный ресурс» напрямую связан со службой внешних действий Европейской комиссии. Всем российским спецслужбам, фигурирующим в эстонском докладе, приписывается проведение кибератак.

Интересно, что составители доклада проговорились в том плане, что их западные партнёры могут использовать их страну в ущерб её же интересам. В частности, в разделе про российско-китайское партнёрство сказано: «Если Россия и Китай окажутся слишком близко друг к другу, у западных стран может возникнуть соблазн отманить Россию подальше от Китая. Кремль воспользовался бы такой ситуацией и поставил бы условия, чтобы оставить себе больше пространства для переговоров. Учитывая амбиции России на Балтике в морском регионе, Эстония должна твердо противостоять любому сценарию заманить Россию в ущерб безопасности Эстонии».