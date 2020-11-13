Эстонские русофобы оказались агентами Кремля

Референдум о понятии семьи, который запланировали провести в Эстонии 25 апреля, по оценке избирательной комиссии страны, не может состояться в этот срок.

Официальная причина — чисто техническая. Согласно нововведениям в законодательстве, к тому времени в республике должен быть внедрен электронный список избирателей, чтобы гражданин мог проголосовать на любом удобном ему участке, но не имел шанса сделать это многократно.

К указанной дате работа над новой системой еще не будет завершена, в результате чего легитимность референдума может оказаться под вопросом. В качестве альтернативы ответственные структуры предлагают сдвинуть голосование на месяц — на конец мая.

Впрочем, есть подозрение, что за формальными техническими сложностями скрываются куда более существенные политические мотивы, поскольку с предстоящим плебисцитом власти страны оказались в весьма неприятной для себя ситуации.

На международной арене три Прибалтийские республики безукоризненно исполняют предопределенную для них роль первой линии обороны от страшной России и луча самых прогрессивных идей в темном царстве замшелого консерватизма восточного соседа. За это им прощаются маленькие слабости в виде национализма как государственной политики.

Но внезапно обнаружилось, что в самом сердце эстонского государства проросли и набрали силу просто недопустимые идеи, а конкретно — гомофобия.

Открытие оказалось тем более шокирующим, что еще несколько месяцев назад республика с гордостью могла назвать себя ЛГБТ-авангардом региона.

Еще в 2014 году в стране был принят "Закон о сожительстве", который позволил однополым парам вступать в так называемые гражданские партнерства. Спустя пару лет произошло первое гомосексуальное усыновление. Уже в этом году президент страны Керсти Кальюлайд получила награду "Радужный герой" от местного ЛГБТ-объединения. А в августе государственной премии за предотвращение насилия был удостоен писатель Микк Пярнитс. Последнее событие получило немалый резонанс даже в России, поскольку лауреат пришел на церемонию в очаровательном розовом платье, туфлях на шпильке и изящных серьгах-обручах. А в своей речи он высказал наимоднейшую в либеральных кругах идею, что "традиционная семья — самое опасное место для ребенка".

Но внезапно ретрограды, которых оказалось довольно много в высших структурах власти, перешли в контрнаступление.

Главной движущей силой стала Консервативная народная партия (EKRE). Организация известна своим скандальным популизмом, радикальным национализмом и русофобией. В частности, она ставит своей целью возвращение "аннексированных" Россией Ивангорода и Печор. Как бы то ни было, партия входит в правящую коалицию — и именно она стала инициатором проведения референдума, на котором граждане республики должны решить, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины или более широким образованием.

Более того, основатель партии и до недавнего времени министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сделал несколько комментариев, от которых у либеральной части публики пар из ушей пошел. Например, по поводу темы будущего плебисцита он сказал: пусть "недовольные этим геи бегут в Швецию".

Кстати, несмотря на поднявшуюся шумиху, министерский пост он тогда за собой сохранил. Оставил он его на днях из-за другого скандала, когда прямо заявил, что "вообще нет сомнений, что выборы в США сфальсифицированы", да еще и назвал Джо Байдена коррупционером. Такого оскорбления заокеанского сюзерена ему уже не простили.

Однако проблем с референдумом для эстонских властей это не уменьшает.

Социология недвусмысленно свидетельствует о возмутительном доминировании в эстонском обществе нетолерантных ретроградов, из-за чего "тщательно выстраиваемый с начала 90-х имидж (страны. — Прим. ред.) разрушается".

Ныне в республике организована мобилизация всех либеральных сил — политиков и общественных деятелей, ученых и просто местных знаменитостей, которые совместными усилиями в ходе развернутой агитационной кампании должны убедить отсталое население перейти на сторону света.

Нельзя исключать, что дополнительный месяц агрессивной пропаганды поможет им в этом.

Что касается Консервативной народной партии и лично Марта Хельме, то в их адрес уже высказываются подозрения, что патентованные русофобы, на самом деле, выражают интересы русскоязычного населения, которое известно особо гомофобными настроениями. Ну а отсюда уже рукой подать до обвинений в прямой работе на Москву. Тем более что бывший глава МВД, помимо наезда на геев, умудрился "похвалить" Владимира Путина, назвав того, страшно сказать, "прагматиком".

Хотя ищущим виноватых в происходящем и в неполиткорректном ренегатстве EKRE стоило бы смотреть не на восток, а в другую сторону: туда, где последовательно гнут свою линию — чрезвычайно далекую от либеральных стандартов — власти Польши и Венгрии. Куда более вероятно, что Март Хельме с соратниками вдохновляются именно ими.