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Эстонские радикалы обещают мешать работе нового правительства

19 января 2021, 02:35  •  82 • В мире
«Партия EKRE отбила у всех желание быть с ними в правительстве»
В Эстонии продолжаются переговоры по формированию нового правительства после того, как премьер-министр Юри Ратас подал в отставку. Ушедшее правительство было сформировано тремя партиями – Центристской, Консервативной (EKRE) и Isamaa. Новое правительство формируется двумя партиями – Партией реформ и Центристской партией. Эксперты при этом прогнозируют – консерваторы могут надолго остаться в оппозиции, слишком неоднозначным было их поведение в составе правительства.
«Думаю, что EKRE сама, если есть хоть какая-то склонность к самоанализу, понимает, что многое было сделано неправильно, прежде всего, в плане своей риторики. Не верю, что в ближайшее время появится партия или премьер-министр, который захочет взять EKRE в правительство, поскольку всем хорошо запомнилось, как Юри Ратас почти каждую неделю должен был приносить извинения как на родине, так и за рубежом за высказывания, сделанные лидерами EKRE. Так EKRE отбила у всех в долгосрочной перспективе желание быть с ними в правительстве»,
– уверен главный редактор новостных и спортивных редакций издания ERR Анвар Самост.
А политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам считает, что и Юри Ратас ушёл в отставку с единственной целью – убрать консервативных радикалов из правительства.
Однако консерваторы не собираются сдаваться и уже сегодня планируют, как будут препятствовать нормальной работе нового правительства.
«Если новая коалиция намерена принять, например, Закон о разжигании ненависти, EKRE внесёт 10 тысяч поправок. Существенных. Таких, которые невозможно отбросить. И если вы придёте сюда с иммиграционной чушью – мы сделаем то же самое. Мы будем использовать обструкцию, чтобы остановить рассмотрение всех других проектов»,
– откровенно признался один из лидеров EKRE, министр финансов в прошлом правительстве Март Хельме, пообещав завалить Рийгикогу поправками точно так же, как «центристы» и «реформаторы» сделали это с референдумом о браке.
Второй лидер Консервативной партии Яак Мадисон также откровенно признался в намерении тормозить любым способом работу нового правительства.
«Каким бы ни был законопроект, каким бы обычным он ни был, просто вносите 1000 поправок и начинаете голосование, чтобы затормозить работу этого правительства»,
– рассказал Мадисон журналистам о будущей работе депутатов EKRE в парламенте.
Соб. корр. ФСК

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