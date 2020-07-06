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Эстонские националисты рвутся к власти

06 июля 2020, 12:00  •  59 • В мире
«Приход EKRE к власти – это худшее, что может случиться с Эстонией»
В субботу в Эстонии состоялся съезд Консервативной народной партии (EKRE), на котором было принято партийное заявление и избран новый председатель.
Напомним, EKRE – это националистическая эстонская партия, придерживающаяся праворадикальных взглядов. Созданная в 2012 году, эта партия набирает всё больше голосов и превращается в серьёзную политическую силу в стране. О чём говорит тот факт, что глава МВД Эстонии Март Хельме – бывший председатель EKRE, а министр финансов Эстонии Мартин Хельме – вновь избранный лидер партии, который по совместительству является сыном экс-председателя и главы МВД. Вот такие родственные связи в правительстве маленькой Эстонии.
Ещё накануне съезда глава МВД заявил, что не собирается баллотироваться на пост председателя EKRE, поскольку перед партией стоят большие задачи – как минимум, пост премьер-министра на следующих парламентских выборах в 2023 году. Поэтому 70-летний Март Хельме уступил свой пост сыну – Мартину Хельме и министру финансов. Однако Хельме-старший не собирается совсем устраняться от партийной деятельности, он остаётся заместителем председателя.
Планы же партии, озвученные на съезде, действительно амбициозные.
По мнению нового председателя, Эстонии не следует ориентироваться на общественную модель Северных государств, для примера лучше взять Швейцарию.
«Я хочу, чтобы Эстония стала своего рода Швейцарией региона Балтийского моря. Мудрой. Трудолюбивой. Высокотехнологичной. Свободной. Безопасной. Морально чистой. С прекрасной природой. Своенравной. Уверенным в себе, богатым и суверенным государством. Забудьте мечту о новой Северной стране. Политическую парадигму Северных стран, их общественную модель следует воспринимать как предостережение, а не как пример для подражания»,
– заявил Мартин Хельме в своём выступлении на съезде.
Он обвинил предыдущее правительство Эстонии в том, что тысячи эстонцев покинули страну в поисках лучшей жизни, что привело к кризису рабочей силы. Теперь же этот кризис приходится решать с помощью иностранцев, однако EKRE выступает категорически против трудовых мигрантов, именно с подачи представителей этой партии и был принят закон, по которому все иностранные рабочие должны покинуть страну 31 июля. В партии давно переживают об усилении русскоязычной общины Эстонии, которая растёт за счёт приезжих из Украины и Белоруссии, что, по мнению EKRE, угрожает национальной безопасности страны.
«Использование дешёвой рабочей силы иммигрантов тормозит развитие экономики и сдерживает рост зарплат. Подобная экономическая модель неприемлема для нашей партии – мы не допустим выдавливания эстонского народа с его исконных земель. Цель государства должна состоять в том, чтобы обеспечивать жителям Эстонии более высокие стандарты жизни и хорошие заработки здесь, а не за границей. Придание экономической политике национального характера создаст необходимые предпосылки для этого»,
– говорится в заявлении съезда.
Однако эстонские политики напомнили новому председателю EKRE, что в Швейцарии существует четыре государственных языка, до чего Эстонии слишком далеко, с её постоянным ущемлением прав русскоязычного населения. Да и к иммигрантам Швейцария относится очень лояльно.
«Доля иммигрантов от общей численности населения Швейцарии – крупнейшая в Европе после Люксембурга, она составляет 25%»,
– отметил член правления Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом также считает, что Эстонии слишком далеко до Швейцарии, ведь там не делят общество на «свой – чужой», как это делают эстонские политики.
По мнению председателя партии «Ээсти 200» Кристины Калласс, если политики позволяют себе делить жителей страны на коренное население и приезжих, делая этническую принадлежность ключевым показателем, у этой страны нет будущего, не то что перспектив превращения во «вторую Швейцарию».
«Целью EKRE является не что иное, как выиграть и стать партией премьер-министра после следующих выборов. Эти амбиции могли вырасти только потому, что они почувствовали власть. Если EKRE преуспеет в своём плане, и после следующих выборов они будут диктовать свои условия, тогда мы вернёмся в глубокую яму 1990-х годов. Это худшее, что может случиться с Эстонией»,
– прокомментировала съезд националистов Калласс.
Соб. корр. ФСК
На фото. Съезд EKRE в Таллинне, источник – Postimees

Фонд Стратегической Культуры

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