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Эстонские консерваторы EKRE уходят в оппозицию

29 января 2021, 03:40  •  77 • В мире
Консерваторы обещают и дальше бороться с «либеральными западными глупостями»
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), известная своим радикализмом и национализмом, набиравшая популярность в стране, попавшая в правительство и уже строившая грандиозные планы на будущее, внезапно осталась не у дел после отставки главы правительства и Кабинета министров. Новое правительство сформировано из представителей двух партий – Центристской и Партии реформ, EKRE пришлось уйти в оппозицию.
Сегодня в Консервативной партии уверены: новое правительство будет расшатывать национальное государство, тогда как EKRE прилагало все силы для его укрепления.
Экс-глава МВД и вице-председатель EKRE Март Хельме считает, что предыдущее правительство справилось с работой достаточно хорошо благодаря именно EKRE, которая запустила множество жизнеспособных и удачных инициатив. Что касается заявленной программе нового правительства, то в нём нет ничего конкретного – одни лозунги, отметил Хельме. Кстати, подобную оценку дали правительственной программе и другие эксперты, независимо от партийной принадлежности.
«На смену лучшего со времён восстановления независимости Эстонии правительства пришла самая либеральная и левая коалиция в Эстонии за последние 30 лет. Это правительство будет воплощать глобалистскую и экстремально-либеральную политику, то есть расшатывать национальное государство и национальное движение»,
– заявил Хельме, добавив, что новое правительство не может рассчитывать на поддержку партии EKRE, поскольку уже сейчас видна вся слабость Кабинета министров, который можно назвать «правительством пешек».
«Я не вижу, что люди, которые вошли в состав этого правительства, были бы самостоятельными политиками. Они являются либо чиновниками, либо партийными пешками. То есть теми, кто станет выполнять партийные задания и реализовывать решения, которые принимаются за кулисами»,
– не сомневается вице-председатель EKRE.
Но уже со следующей недели фракция консерваторов возвращается в парламентскую оппозицию и намерена бороться с глобалистскими идеями новой правительственной коалиции.
«Будем внимательно наблюдать за шагами правительства. Если они начнут претворять в жизнь все эти либеральные глупости, импортированные в Эстонию из западных стран, я имею в виду гей-парады, открытые границы, мультикультурность и так далее, то с этим мы будем бороться. Мы хотим, чтобы Эстония была такой, какой мы её знаем сейчас»,
– рассказал Хельме в интервью изданию ERR.
Соб. корр. ФСК

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