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Эстонские депутаты требуют голосования за выход из ПАСЕ из-за России
01 июля 2019, 00:39 • 39 • В мире
Вынести на голосование вопрос о возможном отзыве делегации Эстонии из ПАСЕ потребовали в эстонском парламенте. Причина - возвращение в ассамблею России.
С такой инициативой выступил совет уполномоченных Консервативной партии Эстонии (EKRE) в ответ на решение премьер-министра стран Юри Ратаса, который не поддержал идею выхода страны из Парламентской ассамблеи.
Однако в EKRE с этим мнением главы правительства не согласились, заявив, что российскую делегацию в ПАСЕ восстановили под давлением ведущих европейских стран, в то время как все резолюции, касающиеся Крыма и Украины, "были проигнорированы Москвой, которая и дальше продолжает нарушать международное право".
Также в Консервативной партии отметили, что принимать решение о выходе из ПАСЕ должны и парламентарии, а не единолично правительство Эстонии.
Напомним, несмотря на то что Юри Ратас не поддержал идею выхода Эстонии из ПАСЕ, ранее он успел отметиться в Twitter возмущенным сообщением:
Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.
В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.
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