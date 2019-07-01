Эстонские депутаты требуют голосования за выход из ПАСЕ из-за России

С такой инициативой выступил совет уполномоченных Консервативной партии Эстонии (EKRE) в ответ на решение премьер-министра стран Юри Ратаса, который не поддержал идею выхода страны из Парламентской ассамблеи.

Однако в EKRE с этим мнением главы правительства не согласились, заявив, что российскую делегацию в ПАСЕ восстановили под давлением ведущих европейских стран, в то время как все резолюции, касающиеся Крыма и Украины, "были проигнорированы Москвой, которая и дальше продолжает нарушать международное право".

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", - говорится в пресс-релизе EKRE.

Также в Консервативной партии отметили, что принимать решение о выходе из ПАСЕ должны и парламентарии, а не единолично правительство Эстонии.

Напомним, несмотря на то что Юри Ратас не поддержал идею выхода Эстонии из ПАСЕ, ранее он успел отметиться в Twitter возмущенным сообщением:

"Восстановление права голоса России в ПACE неуместно и просто неправильно. Это противоречит основным ценностям СЕ. Эстония отстаивает "европейские принципы и ценности".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.