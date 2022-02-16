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Эстонская разведка "перекроила" план "вторжения" России. Русские возмущены: "С сентября готовится!"

16 февраля 2022, 15:05  •  149 • Политика
Эстонская разведка буквально "перекроила" план "вторжения" России, о котором твердит Запад уже несколько месяцев подряд. Тезисы официального доклада эстонского ведомства настолько возмутили пользователей русского сегмента Сети, что те не удержались от злой иронии: "С сентября армия готовится!"
В частности, разведка Эстонии "перенесла" дату "вторжения" с середины на конец февраля. Причину того, что русская армия всё ещё не в Киеве, объяснили абсолютно серьёзно - мол, армия России на 16 февраля была не готова к наступлению. Об этом сказано в официальном докладе эстонского ведомства.
Очередной пустословный и бессмысленный "вброс" возмутил русских пользователей Сети. Хотя бы тем, что откровенная ложь уже даже никак не вуалируется недругами нашей страны - полный абсурд публикуется в официальных, государственных документах.
"Неготовность армии"??? С сентября армия готовится - и всё никак не приготовится? В 2008-м с Грузией готовиться вообще не пришлось, а тут полгода - и всё никак", - с очевидной иронией написал Ivankius Vduplius, намекая на многие месяцы "вбросов" Запада о подготовке России.
"Вручите эстонской разведке перекидной календарь на 2022-й, чтобы не запутались", - призвал пользователь под ником "Треугольник Малевича".
"Эстонская разведка"... Звучит как начало анекдота", - хохочет "Робокоп с граблями".

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