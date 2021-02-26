Эстонская разведка предупредила Украину о нападении России через Белоруссию

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Таллин обнаружил подготовку Москвой в соседней Республике военного плацдарма

Эстонские разведчики обнаружили признаки грядущего нападения российской армии на Украину и страны Прибалтики с территории Белоруссии. Об этом говорится в отчете СВР Эстонии о внешних угрозах государству в 2021 г., фрагменты которого сегодня приводит белорусская структура американского ино-агента "Радио Свобода", финансируемого Госдепом США.

В документе отмечается, что на фоне политического кризиса, который переживает Белоруссия после президентских выборов прошлого года, эта страна стала "военным округом России". И угроза нападения Москвы становится из потенциальной в реальную.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Белоруссия является необходимой буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Белоруссию как плацдарм для размещения там своих войск, перекрывая доступ НАТО к Сувалкскому коридору", – говорится в отчете.

Эстонцы напоминают о предстоящих в нынешнем году российско-белорусских военных учениях "Запад", которые, кстати, проходят регулярно. Разведчики полагают, что правительство президента Республики Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки РФ, в том числе в военной сфере.

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство РФ, поскольку Белоруссия чрезвычайно важна для Москвы в стратегическом плане", следует из документа.

Одновременно там подчеркивается, что в настоящий момент спецслужбы не видят, чтобы российская сторона как-то "рекламировала свою деятельность", чтобы это ни значило. Поскольку белорусский народ никак не настроен против России, целью Кремля является поддержка такой ситуации, констатируют разведчики.

"Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко у власти, тем больше понимание того, что Россия стоит за ним", – сделал вывод руководитель департамента внешней разведки Эстонии Мик Маран.

Добавим, что в Евросоюзе не признали легитимность президента Лукашенко и осенью 2020 г. ввели три пакета санкций в отношении целого ряда белорусских чиновников и компаний. Брюссель наказал их за силовой разгон митингов недовольных итоговыми результатами президентских выборов, а также за якобы фальсификацию при подсчетах голосов. Накануне ЕС объявил о продлении рестрикций до 28 февраля 2022 года.

