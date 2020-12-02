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Эстонская разведка набирает русскоязычных сотрудников по объявлению

02 декабря 2020, 17:00  •  69 • Политика
Фото: Sergei Stepanov/xinhua/www.globallookpress.com
Вакансии опубликованы в СМИ
Внешняя разведка Эстонии остро нуждается в сотрудниках, говорящих на русском языке. Заявления от соискателей принимаются до 13 декабря.
Спецслужбе по штату остро необходимы специалист по разведоперациям и аналитик разведывательной информации, говорится в объявлении, опубликованном сегодня, 2 декабря, в газете Eesti Ekspress.
Требований к претендентам немало. Они должны быть хорошо образованными, всесторонне развитыми, любознательными, иметь широкий кругозор и нестандартное мышление. Еще уметь общаться и суметь работать внеурочно, выполняя огромное количество однообразных дел.
Кроме того, нужно быть гражданином Эстонии, который готов просить разрешения на доступ к гостайне. Также соискателям необходимо владеть не только русским, но и английским языком.
Тех, кто откликнется на вакансии, разведка просит выслать не только свое резюме, но и его краткий анализ с таблицами, графикой или картами. Высылаемые документы нужно зашифровать, используя регистрационный код Управления внешней разведки.
Размер зарплаты и предоставляемые работнику условия в объявлении не указаны.
Ранее увластей Эстонии возникла идея закрыть единственную русскую школу. И с начала учебного 2020 года набор в первый класс, где раньше обучались на этом языке, должны были прекратить.

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