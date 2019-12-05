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Эстонская пограничная горячка. Диагноз ясен, болезнь пока неизлечима

05 декабря 2019, 15:09  •  59 • Аналитика
© Фото : Vabariigi Valitsus
Автор фельетона Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
Осенние штормы в Эстонии – явление достаточно обыденное и весьма неприятное. Ветер, прилетающий со стороны моря, сносит крыши домов, ломает деревья, рвет линии электропередач, короче, безобразничает, как хочет. Однако пока он подобным образом поступал с гражданскими объектами, все это ему сходило с рук.
Но совсем недавно случилось нечто, что, конечно, должно заставить соответствующие ведомства присмотреться к этому явлению природы повнимательнее. И выяснить, а природное ли у него происхождение, или это дело рук врагов Эстонии, расположенных за ее восточной границей.
Но сначала только сухие факты, которые свидетельствуют о том, что на балтийскую страну не так давно обрушился сильный шторм, который нанес серьезный ущерб сооружениям на тестовом участке эстонско-российской границы. Неподконтрольные пограничному ведомству воздушные потоки сломали множество деревьев, вывели из строя проволочное заграждение и специальную технику.
Напомню, что договор о границе между Эстонией и Россией хотя и подписан министрами иностранных дел сопредельных государств, но не ратифицирован парламентами, а значит, не вступил в силу. История эта тянется уже несколько десятилетий, но как только на горизонте начинает возникать возможность ее благополучного завершения, то тут же кто-нибудь из эстонского политического бомонда выдвигает некую деструктивную инициативу и все возвращается к исходной точке. В последнее время на этом поприще усердно трудятся министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, и спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.
Однако оставим все эти факты в покое и перейдем к прозвучавшему в самом начале предположению о том, что этот шторм, сокрушивший пограничные сооружения, – происки врагов прибалтийской республики. Кто они – даже думать не надо, недругом давно объявлена Россия, и это место за ней закреплено прочно и надолго.
А то, что штормовой ветер тоже может быть ее "происками", можно предположить, особенно не заморачиваясь, даже если это кажется полным абсурдом. Ведь если практически во всех бедах, терзающих Эстонию уже даже не десятки, а сотни лет, виновата Россия и русские, то ветер, наносящий ущерб восточной границе, уж точно их очередная пакость.
Предлагаю взять эту мысль на вооружение пропагандистам из местных министерств и ведомств, а также подконтрольных им СМИ. Посмотрите, какой открывается простор для вашей фантазии. Живое воображение пишущих на подобные темы может изобрести и описать некие ветрогенераторы, которые установлены по ту сторону границы и создают столь скорбные для Эстонии природные явления.
И тот факт, что ветер дует не с востока, а с запада, тоже можно развернуть в обвинительном направлении – показав тем самым изощренную хитрость врага, который, используя столь лихо закрученные воздушные потоки, пытается поссорить Эстонию с западными союзниками и тем самым нарушить единство НАТО.
И хоть это все действительно напоминает бред сумасшедшего, но весьма точно укладывается в логику происходящего сегодня в эстонско-российских отношениях. И это факт, который нельзя не замечать, однако и смириться с этим трудно. Перспективы для излечения, конечно, есть, но процесс будет весьма долгим и болезненным.
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