Эстония заявила, что Россия должна вернуть ей "удерживаемые" земли

Территориальные претензии выдвинул глава эстонского МВД, он же лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме. По его мнению, РФ должна вернуть стране около 5,2% территории, которую удерживает сейчас в своих границах.

В ходе пресс-конференции, организованной властями Эстонии, Хельме пожаловался - мол, Россия не только не хочет возвращать эти земли, но и выплатить за них компенсации. Да и вообще отказывается обсуждать этот вопрос.

При этом глава МВД Эстонии добавил, дескать, воевать с Москвой Таллин не желает и надеется на помощь международных норм права. При этом Хельме не стал уточнять, какие конкретно земли он считает удерживаемыми Россией.

Как поясняет ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах, речь, скорее всего, идет об Ивангороде, а также части Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между Советской Союзом и Эстонией в 1920 году, эти земли отошли Эстонии, но после ее вхождения в СССР они вошли в состав РСФСР. МИД РФ ранее уже говорил, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.