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Эстония заявила, что Россия должна вернуть ей "удерживаемые" земли

09 мая 2019, 21:09  •  146 • Политика
Неожиданное заявление прозвучало от Эстонии в сторону России. Последняя якобы удерживает за собой земли, которые на самом деле принадлежат эстонской стороне и их будто бы надлежит вернуть.
Территориальные претензии выдвинул глава эстонского МВД, он же лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме. По его мнению, РФ должна вернуть стране около 5,2% территории, которую удерживает сейчас в своих границах.
В ходе пресс-конференции, организованной властями Эстонии, Хельме пожаловался - мол, Россия не только не хочет возвращать эти земли, но и выплатить за них компенсации. Да и вообще отказывается обсуждать этот вопрос.
При этом глава МВД Эстонии добавил, дескать, воевать с Москвой Таллин не желает и надеется на помощь международных норм права. При этом Хельме не стал уточнять, какие конкретно земли он считает удерживаемыми Россией.
Как поясняет ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах, речь, скорее всего, идет об Ивангороде, а также части Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между Советской Союзом и Эстонией в 1920 году, эти земли отошли Эстонии, но после ее вхождения в СССР они вошли в состав РСФСР. МИД РФ ранее уже говорил, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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