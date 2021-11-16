Эстония захотела отгородиться от России забором

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Предложение рассмотрит эстонское правительство

На фоне миграционного кризиса комиссия по госбезопасности задумалась об укреплении границы с Россией. Обезопасить Эстонию планируют с помощью забора из проволоки, сообщает пресс-служба кабмина.



"Правительство обсудит необходимые для этого меры на заседании в четверг, 18 ноября".

Эстонский премьер Кая Каллас заявила при этом, что сейчас границе страны ничего не угрожает. Однако ситуация в соседних государствах настораживает официальный Таллин. По мнению Каллас, необходимо принять меры уже сейчас, чтобы "предотвратить угрозу".

Эстонская сторона подчеркнула, что поддерживает Польшу на фоне миграционного кризиса. Кроме того, Таллин выступает за дополнительные санкции против тех, кто действует в интересах "белорусского режима" и помогает в проведении "гибридной атаки".

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября – их число резко увеличилось. К границе Польши с белорусской стороны прибыли несколько тысяч беженцев. Европейские страны обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе и выступают за дополнительные рестрикции против Минска.

Накануне стало известно о звонке и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель белорусскому лидеру. Политики обсудили ситуацию с беженцами и пути решения проблемы.