Эстония встала в позу: Русскому дипломату отказали в визе на въезд

В Эстонии после июльских пикировок с МИД России встали в позу и отказались выдать визу нашему дипломату.

В МИД Эстонии объяснили отказ в выдаче визу русскому дипломату. Как говорится в официальном сообщении ведомства, такое решение было принято в ответ на высылку их дипработника ранее.

Отметим, что после объявления персоной нон грата эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга в июле между двумя странами сохранялся накал отношений. Так, Таллин после высылки Лятте "попросил" из страны третьего секретаря посольства России в Эстонии.

На это Москва отреагировала симметрично: 3 августа МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.

Однако, как стало ясно теперь, Эстония встала в позу и не намерена идти на контакт. Во въездной визе русскому дипломату было отказано.

"Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении МИД.

При этом представители иностранного министерства выразили надежду "положить конец сложившейся ситуации", а также высказали мнение, что "Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию".