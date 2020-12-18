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Эстония вслед за Россией пытается защитить семью: Референдум за правду

18 декабря 2020, 07:00  •  7 • В мире
Эстония вслед за Россией пытается защитить традиционную семью. Речь идёт о референдуме за правду, который вновь демонстрирует раскол в ЕС.
В Эстонии пройдёт референдум по вопросу о том, является ли брак союзом исключительно между мужчиной и женщиной. Ситуацию в интервью "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Андрей Стариков.
Рассмотрение вопроса о статусе и понимании семьи в стране инициировала Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Согласно задумке, если граждане ответят на вопрос утвердительно, то изменить решение можно будет только в случае проведения нового референдума.
Стариков же считает, что вопрос о браке не является насущным, ибо граждан беспокоят высокая заболеваемость COVID-19 и экономические проблемы. Референдум стал результатом коалиционного договора между правящими партиями. В союз вошли и консерваторы из EKRE, которые считают вопрос глубинным.
Электорат партии поддерживает борьбу за сохранение семейных ценностей, евроскептицизм и эстонский национализм. В итоге партия стала системной силой.
"Получилось это за счёт популизма и усталости эстонского избирателя от системности политики, от безликих политиканов и политических сил, от которых за 30 лет все устали", - добавил Стариков.
Так как эстонское общество остаётся консервативным, эксперт не сомневается в том, что референдум будет поддержан гражданами. И EKRE получит дополнительные бонусы.
Стоит отметить, что в Восточной Европе усиливается евроскептицизм, а местные политики противодействуют попыткам властей Евросоюза, взявшим курс на пропаганду однополых связей. В частности, речь идёт о конфликте между Будапештом и Брюсселем.
Правительство Венгрии одобрило внесение поправки в Конституцию, согласно которой матерью может называться только женщина, а отцом - только мужчина. Ещё одно изменение защищает право ребёнка на отождествление себя с полом, с которым он был рождён. Также введён запрет на усыновление для однополых браков.
Как отмечает журналист РИА ФАН Сергей Петров, поступок Венгрии вновь продемонстрировал раскол в Евросоюзе, поставив под вопрос единство последнего. Венгры отказываются от псевдолиберальной повестки Брюсселя, дабы защитить традиционный институт семьи.
Примером для Будапешта стала Россия, где в этом году также были внесены похожие поправки в Основной закон. Однако нужно понимать и то, что ЕС усилит давление на венгерскую сторону, дабы продвигать "гендерно-нейтральные" реформы.
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