Эстония вслед за Россией пытается защитить семью: Референдум за правду

В Эстонии пройдёт референдум по вопросу о том, является ли брак союзом исключительно между мужчиной и женщиной. Ситуацию в интервью "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Андрей Стариков.

Рассмотрение вопроса о статусе и понимании семьи в стране инициировала Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Согласно задумке, если граждане ответят на вопрос утвердительно, то изменить решение можно будет только в случае проведения нового референдума.

Стариков же считает, что вопрос о браке не является насущным, ибо граждан беспокоят высокая заболеваемость COVID-19 и экономические проблемы. Референдум стал результатом коалиционного договора между правящими партиями. В союз вошли и консерваторы из EKRE, которые считают вопрос глубинным.

Электорат партии поддерживает борьбу за сохранение семейных ценностей, евроскептицизм и эстонский национализм. В итоге партия стала системной силой.

"Получилось это за счёт популизма и усталости эстонского избирателя от системности политики, от безликих политиканов и политических сил, от которых за 30 лет все устали", - добавил Стариков.

Так как эстонское общество остаётся консервативным, эксперт не сомневается в том, что референдум будет поддержан гражданами. И EKRE получит дополнительные бонусы.

Стоит отметить, что в Восточной Европе усиливается евроскептицизм, а местные политики противодействуют попыткам властей Евросоюза, взявшим курс на пропаганду однополых связей. В частности, речь идёт о конфликте между Будапештом и Брюсселем.

Правительство Венгрии одобрило внесение поправки в Конституцию, согласно которой матерью может называться только женщина, а отцом - только мужчина. Ещё одно изменение защищает право ребёнка на отождествление себя с полом, с которым он был рождён. Также введён запрет на усыновление для однополых браков.

Как отмечает журналист РИА ФАН Сергей Петров, поступок Венгрии вновь продемонстрировал раскол в Евросоюзе, поставив под вопрос единство последнего. Венгры отказываются от псевдолиберальной повестки Брюсселя, дабы защитить традиционный институт семьи.

Примером для Будапешта стала Россия, где в этом году также были внесены похожие поправки в Основной закон. Однако нужно понимать и то, что ЕС усилит давление на венгерскую сторону, дабы продвигать "гендерно-нейтральные" реформы.