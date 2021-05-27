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Эстония включилась в авиабойкот Белоруссии после "залетного" рейса

27 мая 2021, 21:35  •  96 • Политика
Эстония запретила белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве страны. Это случилось через день после того, как эстонский самолёт сел в Минске вопреки запретам ЕС.
Эстонские власти запретили белорусским авиакомпаниям полеты над территорией страны, заявил премьер-министр Кая Каллас. За день до этого самолет эстонской авиакомпании Panaviatic осуществил посадку в Минске, наплевав на рекомендации ЕС.
До недавнего времени Эстония оставалась единственной страной Евросоюза, которая не ввела запрет на полёты над своей территорией для самолётов Белоруссии. Глава правительства страны объяснил задержку тем, что для оформления соответствующего решения понадобилось время.
А пока политики решали, как ещё можно наказать Белоруссию за инцидент с посадкой самолёта в Минске, эстонская авиакомпания Panaviatic проигнорировала инструкцию Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Самолёт авиаперевозчика осуществил посадку в Минске в среду 26 мая. Точно также поступил авиалайнер немецкой компании Air Hamburg. Рекомендация избегать Белоруссии вступила в силу 25 мая. В ЕС это обосновали "опасной" политической обстановкой в стране.
Напомним, что в воскресенье 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс Афины – Вильнюс, совершил незапланированную посадку в Минске из-за угрозы взрыва на борту самолёта. Этим рейсом летел экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его девушка, публиковавшая личные данные белорусских силовиков в Сети. Оба были задержаны по приземлению в столице Белоруссии.

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