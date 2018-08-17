Эстония вдвое увеличит траты на строительство границы с Россией

Власти Эстонии утвердили проект строительства границы с Россией стоимостью в 190 миллионов евро. При этом в документации отмечается, что с течением времени стоимость проекта может возрасти, сообщает ERR.

Согласно проекту, строительство должно быть завершено не позднее 2026 года. Первыми будут построены четыре участка протяжённостью 33 километра. Строительство будет вестись с юга на север.

Отмечается, что изначально проект оценивали в 79 миллионов евро, однако за пару лет он подорожал более чем в два раза. В правительстве Эстонии это объясняют ежегодным повышением цен на строительство, а также существенными затратами на обслуживание уже построенной инфраструктуры. Не исключается, что стоимость проекта в процессе его реализации увеличится ещё на 7%. Проект предполагает строительство забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и прочего.