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Эстония вдвое увеличит траты на строительство границы с Россией

17 августа 2018, 12:24  •  33 • В мире
Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью 190 млн евро.
Власти Эстонии утвердили проект строительства границы с Россией стоимостью в 190 миллионов евро. При этом в документации отмечается, что с течением времени стоимость проекта может возрасти, сообщает ERR.
Согласно проекту, строительство должно быть завершено не позднее 2026 года. Первыми будут построены четыре участка протяжённостью 33 километра. Строительство будет вестись с юга на север.
Отмечается, что изначально проект оценивали в 79 миллионов евро, однако за пару лет он подорожал более чем в два раза. В правительстве Эстонии это объясняют ежегодным повышением цен на строительство, а также существенными затратами на обслуживание уже построенной инфраструктуры. Не исключается, что стоимость проекта в процессе его реализации увеличится ещё на 7%. Проект предполагает строительство забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и прочего.

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