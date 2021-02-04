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Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД

04 февраля 2021, 18:15  •  271 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Посла нашей страны вызвали в МИД
Эстонские военные заявили, что российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушную границу страны. Из-за инцидента посла Александра Петрова вызвали в МИД и вручили ему соответствующую ноту. Об этом пишут СМИ со ссылкой на главный штаб сил обороны.
Согласно сообщению пресс-службы, самолет пересек границу накануне в среду в районе острова Вайндлоо. На воздушной территории Эстонии российский Ил-76МД находился около минуты. В этот момент он не был в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой, хотя до этого следовал с включенным транспондером, пишет РИА "Новости".
Россия не раз заявляла, что все полеты выполняются в соответствии с правилами, не нарушая договоренностей с другими странами. Сообщение о пересечении границ Эстонии в Минобороны опровергли. В ведомстве отметили, что самолет осуществил плановый перелет в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту. Транспондер был все время включен, а экипаж – на связи, сообщает РИА "Новости".
Ранее в Эстонии заявили о необходимости увеличить бюджет на оборону страны, чтобы противостоять самой большой угрозе в мире – России.

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