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Эстония требует увеличить военное присутствие НАТО

05 января 2022, 16:00  •  152 • Война
В Таллине переживают – эстонские интересы никто не собирается учитывать
Чем ближе день начала переговоров России и НАТО, тем громче истерика в странах Балтии и, в частности, в Эстонии.
Экс-глава МИД Эстонии, а ныне депутат парламента Урмас Рейнсалу представил главе правительства Кае Каллас свой план по укреплению мира в прибалтийском регионе. По его мнению, в регионе сложилась критическая ситуация с безопасностью, поэтому необходимо срочно инициировать консультации по 4-й статье Альянса, потребовав увеличения количества военных на территории страны.
«Это ситуация, в которой Эстонии во взаимодействии с аналогично мыслящими странами следует незамедлительно инициировать консультации по 4-й статье Североатлантического договора. В рамках этих консультаций нам следует представить союзникам свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью. Во-первых, увеличение военного присутствия союзников на территории стран Балтии и в Польше. Во-вторых, ревизия планов обороны этих стран, и, в-третьих, НАТО должна ясно и в полном объёме отвергнуть проект договора, представленного Россией в форме ультиматума»,
– цитирует предложение экс-главы МИД эстонское издание ERR.
Издание отмечает – в Таллине весьма обеспокоены тем, что переговорный процесс между Россией и НАТО действительно может начаться, поэтому и предлагают все российские предложения отвергать, не рассматривая.
Урмас Рейнсалу уверен – эстонские интересы во время переговоров никто не собирается учитывать, поэтому побеспокоиться об отстаивании своих интересов придётся руководству Эстонии.
По мнению экс-министра, такой угрозы жизненно важным интересам не только Эстонии, но и всем странам Балтии, ещё никогда не было с момента присоединения их к Альянсу.
Единственно действенным способом защитить Прибалтику в Таллине видят введение ещё одного, дополнительного, пакета европейских санкций в отношении России.
Не отстаёт и глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет, призывающий Брюссель не забывать об «угрозе», исходящей от России и всегда помнить – для России все страны являются «всего лишь территорией для завоевания». Но министр обороны верит – «западные партнёры» обязательно защитят страны Балтии, что бы ни случилось, сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
Напомним, в декабре Россия выдвинула ряд требований к Соединённым Штатам и НАТО, среди которых – отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса и от размещения войск НАТО на территории Евросоюза «в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».
Испугавшись, что военные НАТО могут покинуть страны Балтии, там решили заранее потребовать увеличение их контингента.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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