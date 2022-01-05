Эстония требует увеличить военное присутствие НАТО

В Таллине переживают – эстонские интересы никто не собирается учитывать

Чем ближе день начала переговоров России и НАТО, тем громче истерика в странах Балтии и, в частности, в Эстонии.

Экс-глава МИД Эстонии, а ныне депутат парламента Урмас Рейнсалу представил главе правительства Кае Каллас свой план по укреплению мира в прибалтийском регионе. По его мнению, в регионе сложилась критическая ситуация с безопасностью, поэтому необходимо срочно инициировать консультации по 4-й статье Альянса, потребовав увеличения количества военных на территории страны.

«Это ситуация, в которой Эстонии во взаимодействии с аналогично мыслящими странами следует незамедлительно инициировать консультации по 4-й статье Североатлантического договора. В рамках этих консультаций нам следует представить союзникам свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью. Во-первых, увеличение военного присутствия союзников на территории стран Балтии и в Польше. Во-вторых, ревизия планов обороны этих стран, и, в-третьих, НАТО должна ясно и в полном объёме отвергнуть проект договора, представленного Россией в форме ультиматума»,

– цитирует предложение экс-главы МИД эстонское издание ERR.

Издание отмечает – в Таллине весьма обеспокоены тем, что переговорный процесс между Россией и НАТО действительно может начаться, поэтому и предлагают все российские предложения отвергать, не рассматривая.

Урмас Рейнсалу уверен – эстонские интересы во время переговоров никто не собирается учитывать, поэтому побеспокоиться об отстаивании своих интересов придётся руководству Эстонии.

По мнению экс-министра, такой угрозы жизненно важным интересам не только Эстонии, но и всем странам Балтии, ещё никогда не было с момента присоединения их к Альянсу.

Единственно действенным способом защитить Прибалтику в Таллине видят введение ещё одного, дополнительного, пакета европейских санкций в отношении России.

Не отстаёт и глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет, призывающий Брюссель не забывать об «угрозе», исходящей от России и всегда помнить – для России все страны являются «всего лишь территорией для завоевания». Но министр обороны верит – «западные партнёры» обязательно защитят страны Балтии, что бы ни случилось, сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Напомним, в декабре Россия выдвинула ряд требований к Соединённым Штатам и НАТО, среди которых – отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса и от размещения войск НАТО на территории Евросоюза «в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».

Испугавшись, что военные НАТО могут покинуть страны Балтии, там решили заранее потребовать увеличение их контингента.