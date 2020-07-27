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Эстония строит мощную стену у границы с Россией

27 июля 2020, 22:05  •  80 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Пограничники прибалтийской республики устали пешими патрулями следить за рубежами РФ
Власти Эстонии приступили к укреплению своей границы с Россией. Таллин планирует проложить патрульные и подъездные дороги, соорудить ограды, наладить системы мониторинга.
Предполагается, что за три года строители наладят инфраструктуру на участке длиной 23,5 км - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа, пишет Postimees в понедельник, 27 июля.
На сегодняшний день лишь одна десятая часть из 136 км границы оборудована спецсредствами. Значительную работу по охране рубежей выполняют пешие патрули, однако "человеческий глаз не может следить за каждым метром".
"Реальное начало строительства границы - это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница", – цитирует издание главу МВД прибалтийской республики Марта Хельме.
Сколько Таллин должен потратить на эти новшества, не указывается.
Напомним, на Украине также уже несколько лет постмайданные власти пытаются укрепить свою границу, прилегающую к России. Для этого в бытность премьером Арсения Яценюка был сочинен план "Европейский вал", который позже местные журналисты стали называть "Стеной Яценюка". Первоначально на него должны были выделить $517 миллионов. Но строительство шло ни шатко ни валко, потом куда-то потерялись флешки с секретной информацией по проекту укрепзабора. Потом возведение новой украинской забавы "Стена Яценюка" с четырех лет продлили до шести.
Ранее в июле "Утро.ру" писало, что Киев уже потратил на проект $3,6 млрд почти 13 км инженерных заграждений. При этом, отметим, общая протяженность российско-украинской границы составляет свыше двух тысяч километров.
Возможно, эстонцы более успешно справятся с поставленной задачей по строительству своей Стены.

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