Эстония согласна ратифицировать договор о границе с Россией

Против ратификации договора консерваторы из партии EKRE, пообещавшие помешать всеми доступными способами

Новое правительство Эстонии заявило о необходимости ратификации пограничного договора с Российской Федерацией, подчеркнув, что выполнение ратификации – в интересах Эстонии.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс уверена – также в интересах Эстонии иметь хорошие добрососедские отношения с Россией.

«Я убеждена, что ратификация Эстонией и Россией подписанного пограничного договора по-прежнему отвечает интересам Эстонии. Это окажет позитивное влияние на политику безопасности Эстонии, поскольку поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях»,

– заявила Лийметс.

Вопрос о границах между Эстонией и Россией имеет большую историю – век назад, в феврале 1920 года – был подписан Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией, по которому часть Печорского района и Ивангорода отходили Эстонии. Эти территории были возвращены России в 1940 году. Однако в 2005 году, подписав пограничный договор с Москвой, Таллин в одностороннем порядке включил туда ссылку на Тартуский мирный договор, в результате документ не был ратифицирован. В России считают Тартуский договор историческим документом, не имеющим юридической силы. И уже в 2014 году стороны подписали новый приграничный договор, который, однако, до сих пор не ратифицирован. Прошлое эстонское правительство отказывалось это делать.

Новое правительство готово сделать первый шаг.

«Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова. Важно, чтобы процесс шёл рука об руку с российской стороной. Говорить о том, каким будет ответ, я бы сегодня не стала, но надеюсь, что они также заинтересованы в этом»,

– подчеркнула глава МИД.

Однако сегодня далеко не все согласны с таким заявлением министра иностранных дел, а представители радикальной парламентской партии EKRE уже пообещали помешать ратификации договора всеми законными способами.

Вице-председатель EKRE, член парламентской комиссии по иностранным делам и экс-глава МВД Март Хельме объявил о мобилизации всех сторонников EKRE для того, чтобы помешать ратифицировать пограничный договор и «отдать России эстонские земли».

«В ситуации, когда отношения между ЕС и Россией находятся на спаде и обсуждается введение новых санкций против РФ, наши министры планируют сделать России подарок. Эстонии от этого не будет никакой политической, экономической или моральной выгоды. Ратификация договора лишит нас любых прав требовать компенсации за оккупированные территории»,

– уверен вице-председатель EKRE.

Ну а пока идёт внутренний спор по поводу ратификации приграничного договора, Эстония объявила персона нон грата и выслала российского дипломата, который занимался вопросами культуры и образования. В ответ, в тот же день, 18 февраля, в МИД Российской Федерации заявили о зеркальных мерах, выслав сотрудника посольства Эстонии в Москве.