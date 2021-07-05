Эстония снова захотела отхватить кусочек России

В Эстонии прошёл съезд Консервативной партии (EKRE), утвердивший официальным кандидатом на президентский пост экс-спикера парламента страны Хенна Пыллуааса. В своей речи он выступил за возврат якобы "аннексированных Россией" территорий и призвал выступить против существующего пограничного договора между странами.

В своей речи перед членами консервативной партии экс-спикер парламента Пыллууаас в очередной раз заявил, что на данный момент продолжает действие заключённый 1920 году Тартуский мирный договор. Согласно нему частью Эстонии должна являться территория Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".

Отметим, что между Россией и Эстонией на данный момент нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году по подписании пограничного договора Таллин без согласования с Москвой внёс в документ ссылки на Тартуский мирный договор 101-летней давности. Россия поняла этот шаг как возможность для Эстонии предъявить территориальные претензии, после чего отозвала свою подпись под документом.

Отметим, отошедшие по Тартускому мирному договору земли нынешнего Печорского района Псковской области были возвращены РСФСР в 1944 году.

Также отметим, что в 2014 году Россия и Эстония подписали новый договор о границе, отказавшись от взаимных территориальных претензий друг к другу.