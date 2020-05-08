Эстония рвётся на Запад: Она не будет покупать у России электроэнергию, а подключится к сети Европы

Эстония не будет осуществлять закупки электроэнергии у России, заявила президент республики Керсти Кальюлайд в комментарии для BNS.

Власти страны решили подключиться к центральноевропейской электросети в рамках проекта по синхронизации электросетей с Европой.

Три страны Балтии напрямую не будут закупать электроэнергию с российского рынка, - подчеркнула эстонский лидер.

Она назвала этот шаг движением вперед в техническом отношении и подчеркнула, что данное решение является долгосрочным.

Кроме того, Кальюлайд высказалась в пользу введения тарифов на поставки электроэнергии из РФ в страны Евросоюза, подчеркнув, что до этого за данную идею выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мнению президента Эстонии, данный шаг позволит избавиться от российского демпинга на энергетическом рынке Европы.