Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием...
Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
Главная / Политика

Эстония решила отгородиться от России ультрасовременным забором

29 сентября 2021, 04:45  •  81 • Политика
Эстония решила отгородиться от России ультрасовременным забором, который должен остановить контрабандитов и нелегальных мигрантов.
На вид ограждение напоминает обычный садовый забор, но внешность обманчива. В высоту ограждение занимает два с половиной метра, протяжённость уже имеющегося участка - 23,5 км. Ещё 39,5 км планируется построить в будущем.
Забор состоит из частой проволочной сети, которую очень трудно разрезать. Наверху натянута колючая проволока. Вдоль всей конструкции установлены современные средства слежения, которые позволят обнаружить нарушителя задолго до его попытки пересечь границу, а внизу прокопаны тоннели для диких животных.
Как пишет ИноСМИ со ссылкой на финский портал Iltalehti.fi, причин у возведения такого заграждения две. Во-первых, произошедший в 2014 году инцидент с похищением эстонского полицейского Эстона Кохвера. До сих пор не установлено, где он был похищен - на русской или на эстонской стороне границы.
Во-вторых, эстонцы опасаются, что афганские мигранты, которые сейчас идут в Прибалтику через Белоруссию, начнут проникать со стороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 00:10
Польские пользователи выступили против независимости от ЕС: "Варшаву ждёт капитуляция"
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"
29 сентября 2021, 00:10
"Ещё работать и работать": Военный эксперт об "успехе" США с гиперзвуком
29 сентября 2021, 02:00
"Нехорошая Россия виновата всегда!": Немецкие читатели о попытке свалить на Путина цены на газ
29 сентября 2021, 00:10
Telegram заблокировал каналы противников вакцинации: Дуров поспешил оправдаться
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 00:10
Польские пользователи выступили против независимости от ЕС: "Варшаву ждёт капиту...
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье&q...
29 сентября 2021, 02:00
Оформилась беженкой и лоббирует интересы мигрантов. ФСБ это надоело (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
25 сентября 2021, 03:35
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.