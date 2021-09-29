Эстония решила отгородиться от России ультрасовременным забором, который должен остановить контрабандитов и нелегальных мигрантов.

На вид ограждение напоминает обычный садовый забор, но внешность обманчива. В высоту ограждение занимает два с половиной метра, протяжённость уже имеющегося участка - 23,5 км. Ещё 39,5 км планируется построить в будущем.

Забор состоит из частой проволочной сети, которую очень трудно разрезать. Наверху натянута колючая проволока. Вдоль всей конструкции установлены современные средства слежения, которые позволят обнаружить нарушителя задолго до его попытки пересечь границу, а внизу прокопаны тоннели для диких животных.

Как пишет ИноСМИ со ссылкой на финский портал Iltalehti.fi, причин у возведения такого заграждения две. Во-первых, произошедший в 2014 году инцидент с похищением эстонского полицейского Эстона Кохвера. До сих пор не установлено, где он был похищен - на русской или на эстонской стороне границы.

Во-вторых, эстонцы опасаются, что афганские мигранты, которые сейчас идут в Прибалтику через Белоруссию, начнут проникать со стороны России.