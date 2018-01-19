Эстония разделила русских и украинцев на высшую и низшую касты

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В бюро Департамента полиции и погранохраны Эстонии заявили, что за первые две недели квота по иностранной рабочей силе была заполнена уже более чем на треть.

Жители России едут работать в Эстонию в сфере инфотехнологий, в это же время украинские мигранты приезжают на заработки в качестве рабочих на стройке.

Об этом делении рассказали в бюро Департамента полиции и погранохраны. В ведомстве отметили, что спрос на временные виды на жительство в Эстонии с разрешением на работу превышает предложение. Так, за первые недели января в рамках ежегодной квоты, которая включает 1315 человек, было подано 500 заявок на получение разрешений на работу.

При этом специалисты в сфере IT, преподаватели и руководители топ-уровня, которые зачастую приезжают в Эстонию из России, не подпадают под определение данных квот.

Чаще в списки квотирования попадают иностранные рабочие, связанные со строительством, обрабатывающей промышленностью, обслуживанием и перевозками.

"Если же говорить о национальной принадлежности, то граждане Украины в основном работают на стройках и в секторе обслуживания. Что касается граждан России, Индии и Турции, то эти иностранцы заняты на рабочих местах, связанных с инфотехнологиями", - рассказала руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны Майге Лепп.

В МВД страны заявили, что в Эстонию ежегодно перебираются примерно 6500 человек.