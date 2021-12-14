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Эстония просит Россию и Белоруссию помочь с электроэнергией

14 декабря 2021, 02:05  •  136 • В мире
Населению разрешили платить за электричество в рассрочку
В Европе продолжается энергокризис, следствием которого стал рекордный рост цен на электроэнергию в странах Балтии. Хуже всего дела обстоят в Эстонии, дошло до того, что эстонская компания-оператор Elering обратилась с просьбой к России и Белоруссии срочно увеличить поставки электроэнергии в регион.
Причина энергетической катастрофы, которая может грянуть в Прибалтике, если Россия не увеличит в десять раз (!) поставку электроэнергии, кроется в событиях тридцатилетней давности, когда, пытаясь доказать свою лояльность Западу, Прибалтика уничтожила свою энергоструктуру, начав с закрытия Игналинской АЭС (Литва) и обозначив цель – разрыв энергетических связей с Россией и Белоруссией. Внезапно пришло прозрение – разрывать связи поторопились. И, как ни странно, первыми прозрели эстонцы.
Может быть, потому, что стоимость одного мегаватт-часа на бирже Nord Pool недавно перевалила за 600 евро?
Впрочем, Эстония оказалась самой здравомыслящей среди своих прибалтийских сестёр, Таллинн хотя и отказался от закупок российской и белорусской электроэнергии, однако энергетическую инфраструктуру, доставшуюся в наследство от Советского Союза, например, ЛЭП со стороны Пскова, на всякий случай сохранил. И этот случай не заставил себя долго ждать.
Тем временем цены на электроэнергию растут с каждой неделей. Правительство Каи Каллас приняло решение о частичной компенсации выросших счетов, но далеко не всем, кто нуждается в такой компенсации – у государства просто не хватает денег на всех. Но чтобы хоть как-то помочь всем, правительство Эстонии приняло решение – отныне допускается рассрочка оплаты счетов за электроэнергию на несколько месяцев.
Госкомпания Eesti Energia уже подтвердила готовность договариваться с клиентами об оплате счетов в рассрочку,
«Одно из предложений заключалось в том, что Министерство экономики обратится ко всем производителям с просьбой разумно отнестись к клиентам, например, предложить рассрочки, распределить счета на более длительный период, потому что летом счета меньше. Не делать резких движений, которые поставят людей в сложную ситуацию»,
– заявила Каллас в эфире передачи «Esimene Stuudio» на телеканале ETV.
Премьер-министр уверена, что летом граждане будут экономить электроэнергию и к следующей зиме смогут расплатиться с долгами. Ну а в том, что цены на энергоресурсы вдруг стали непосильными для большинства населения, Каллас винит «совпадение нескольких неблагоприятных факторов».
Соб. корр. ФСК

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