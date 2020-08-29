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Эстония продолжает воевать с памятниками

29 августа 2020, 14:15  •  62 • В мире
На защиту мемориального комплекса встал мэр Таллинна
Эстония продолжает войну с памятниками советским воинам, погибшим за освобождение этой страны от фашистской оккупации.
Глава МВД Эстонии и основатель радикальной Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме выступил с предложением демонтировать мемориальный комплекс на холме Маарьямяги, назвав его «символом оккупации». Хельме считает, что на этом месте можно установить другой, «более достойный» памятник.
И сегодня всем понятно – какой. Этим летом на острове Сааремаа уже появился памятник одному из главарей «лесных братьев».
«Я лично считаю мемориал на Маарьямяги символом оккупационного периода, он, подобно другим объектам, несёт на себе безобразную печать модернизма советского времени. Давайте подойдём к делу прагматично: эти объекты разрушены, нужны десятки миллионов, комплекс разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести»,
– заявил Март Хельме.
Кроме того, глава МВД считает, что снести необходимо и Горхолл – культурно-спортивный комплекс, который был построен к летней Олимпиаде 1980 года. Тогда архитекторы этого комплекса – все эстонцы – получили за проект Горхолла Государственную премию СССР. Однако независимой Эстонии спортивный комплекс оказался не нужен, от него проще отказаться, чем содержать и вкладывать деньги в ремонт, который неизбежен по истечении сорока лет.
Мемориал на холме Маарьямяги также требует реставрации – памятник разрушается, Вечный огонь давно погас, всё исписано граффити.
Однако на защиту мемориала неожиданно встала Центристская партия, которая входит в парламентскую коалицию большинства, кстати, вместе с EKRE.
Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт категорически против сноса мемориала.
«Я считаю, что мемориал нужно сохранить. Война с памятниками должна остаться в прошлом, а обществу следует обсуждать, что развивать и строить. Некоторые политики и чиновники этого не понимают. Мы же никогда не согласимся со сносом этого мемориала»,
– заявил Кылварт.
Он пообещал, что все расходы по приведению в порядок мемориала возьмёт на себя столица Эстонии, но попросил государство помочь.
Защищает мэр Таллинна и Горхолл, считая, что это здание лучше превратить в центр для проведения концертов и конференций.
Поддержал мэра столицы и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
«Пока у власти в Таллине находится Центристская партия, ни Горхоллу, ни мемориалу на Маарьямяги снос не грозит: как сказал мэр столицы Михаил Кылварт, город с памятниками не воюет»,
– подтвердил Белобровцев.
В МИД Российской Федерации назвали планы Эстонии по уничтожению мемориального комплекса «очередной провокацией».
«Мы будем надеяться, что в Эстонии всё-таки победит здравый смысл, и политические силы страны не позволят себе очередную провокацию, которая, безусловно, способствовала бы дальнейшей дезинтеграции многотысячной русской общины и стагнации двусторонних отношений»,
– отметила на брифинге в четверг, 27 августа, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
По её словам, МИД России будет продолжать «активную работу по противодействию переписыванию общей истории и осквернению советских мемориалов в Прибалтике».
Соб. корр. ФСК
На фото. Мемориальный комплекс на холме Маарьямяги, источник – Rubaltic

Фонд Стратегической Культуры

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