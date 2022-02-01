Эстония признала свою ошибку: "Плохо выглядит на фоне санкций" - министр

В МИД Эстонии объяснились по поводу транзита белорусских нефтепродуктов.

В Эстонии заявили, что транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию плохо сочетается с введёнными ЕС санкциями. Об этом заявила глава МИД Эва-Мария Лийметс.

В местных СМИ ранее указали, что в прошлом году страна нарастила в три раза транзит нефтепродуктов из Белоруссии, несмотря на агрессивную риторику в адрес Минска.

Министру иностранных дел страны пришлось признать ошибку, совершённую властями.

Несмотря на то что транзит осуществлялся законно, уточнила Лийметс, ситуация "плохо выглядит" на фоне введённых ограничений против Белоруссии.

"Наши ведомства, занимающиеся контролем за соблюдением санкций, безусловно, справятся со своими задачами, но правительству необходимо в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении санкций против Белоруссии", - добавила она.