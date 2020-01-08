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Эстония пошла на новое обострение с Россией: В Таллине отказались ратифицировать договор о границе

08 января 2020, 01:54  •  47 • Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией. "Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия", - заявил спикер парламента, имея в виду российские территории, на которые претендуют эстонские власти.
Власти Эстонии вновь пошли на обострение отношений с Россией, заявив, что не будут ратифицировать договор о границе 2014 года. Об этом объявил лично председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он подчеркнул, что страна не будет принимать документ, даже если российская сторона ратифицирует его первой. По словам политика, если Эстония примет договор о госгранице с Россией, то больше не сможет претендовать на российские земли.
"Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия", - подчеркнул Хенн Пыллуаас.
Напомним, что Эстония претендует на Ивангород и Печорский район, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года, но были возвращены России по итогам Второй мировой войны. То есть эстонские власти апеллируют к документу, который давным-давно не имеет юридической силы.
"Тартуский мирный договор действителен и по сей день, он находится в реестре действующих международных договоров ООН", - цитирует Nation News утверждения эстонского политика.

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