Эстония пошла на новое обострение с Россией: В Таллине отказались ратифицировать договор о границе

Власти Эстонии вновь пошли на обострение отношений с Россией, заявив, что не будут ратифицировать договор о границе 2014 года. Об этом объявил лично председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Он подчеркнул, что страна не будет принимать документ, даже если российская сторона ратифицирует его первой. По словам политика, если Эстония примет договор о госгранице с Россией, то больше не сможет претендовать на российские земли.

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия", - подчеркнул Хенн Пыллуаас.

Напомним, что Эстония претендует на Ивангород и Печорский район, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года, но были возвращены России по итогам Второй мировой войны. То есть эстонские власти апеллируют к документу, который давным-давно не имеет юридической силы.