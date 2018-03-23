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Эстония посадила на четыре года студента из России за то, что он "агент Путина"
23 марта 2018, 23:24 • 79 • Политика
Алексей Васильев был признан виновным в "ненасильственных действиях" против Эстонии.
В Эстонии посадили в тюрьму на четыре года студента из России Алексея Васильева. Его обвинили в хакерских атаках, работе на ФСБ и "ненасильственных действиях" против эстонского государства.
Гражданин России был задержан 4 ноября 2017 года на пограничном пункте во время попытки покинуть Эстонию. Эстонские власти обвинили его в том, что он является агентом российских спецслужб и русским хакером. До своего ареста Васильев обучался в Вируском колледже Таллинского технического университета по технической специальности.
Эстонский суд признал его виновным по двум статьям. Васильев получил год тюрьмы по статье 261 за якобы имевшее место незаконное проникновение в компьютерные сети газоснабжения или энергоснабжения. Ещё четыре года российскому студенту дали по статье 233 за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем. Срок отбывания наказания отсчитывается с момента задержания Васильева в 2017 году.
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