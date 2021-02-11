Эстония пообещала новые санкции против России

Однако не все в Эстонии согласны с призывами к новым санкциям

В Эстонии уже выразили своё недовольство визитом верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву. Глава МИД Эстонии не только раскритиковала все действия Борреля, но и потребовала срочной встречи с ним, чтобы узнать подробности его «русского визита».

Критически отозвалась о поездке Борреля в Москву и новый эстонский премьер-министр Кая Каллас, заявив, что она приступила к работе над введением очередных санкций в отношении Российской Федерации.

«Я согласна с оценками, что согласованность по времени, программа и прозвучавшие сигналы в ходе визита верховного представителя ЕС были плохо продуманы»,

– рассказала Калласс в интервью журналистам телерадиокомпании ERR.

По её словам, верховный представитель Евросоюза сам «даст разъяснения и оценки своего визита», но сегодня важнее оценить действия России. Премьер-министр уверена, что именно Россия виновата в том, что визит Борреля получил массу критических замечаний в Европе.

«Объявление европейских дипломатов персонами нон грата в ходе визита, пропаганда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции и происходившие на фоне всего этого преследование политических оппонентов – после всего этого пора понять, что невозможно наладить с Россией диалог»,

– заявила глава эстонского правительства.

Поэтому Эстония начинает работу над введением новых санкций против России за нарушение прав человека, отметила Каллас. И добавила, что уже на следующей неделе она будет общаться с европейскими коллегами и призывать их присоединиться к эстонским санкциям.

С ней не согласен депутат эстонского парламента от радикальной партии EKRE, недавно перешедшей в оппозицию, экс-глава МВД Март Хельме.

По его мнению, достаточно глупо судить по успешности визита лишь по пресс-конференции, забывая при этом, что выступлению предшествовали многочасовые переговоры за закрытыми дверями. О чём говорили наедине Сергей Лавров и Жозеп Боррель, никто не знает, однако уже готовы судить и критиковать.

Что касается призывов Каи Каллас к новым санкциям, то это обыкновенная риторика местных политиков, считает Хельме.

«Это пропагандистская война, чтобы показать обычным людям – мы принципиально занимаемся этим делом. На самом деле, если мы посмотрим, какую политику ведёт Германия в отношении России, что заявляют в других ведущих государствах ЕС, мы не увидим подтверждения того, что там существует желание ввести новые санкции против России»,

– делает вывод Хельме.