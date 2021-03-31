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Эстония ополчилась на украинцев за распространение русского языка

31 марта 2021, 14:25  •  143 • Политика
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
Беседовать на мове жителям Украины не с руки
В мировом сообществе разразился новый скандал. На этот раз у Таллина появились претензии к Киеву. В Эстонии посетовали, что огромное число трудящихся на их территории украинцев активно общаются на русском языке, чем ставят под угрозу стабильное состояние в "межнациональных отношениях в стране".
Так, видный политический деятель Эстонии Юри Кукк отметил, что за последние годы резко увеличился поток заробитчан. Сбежавшие с Украины в поисках работы люди больше всего трудятся в строительной сфере. При этом общаться с руководителями им удобно на русском языке. В итоге язык активно распространяется по стране и угрожает ее безопасности.
Взбесившийся политик в сердцах сравнил Эстонию с российскими Мордовией и Марий Эл. Кукк убежден, что иностранные работники должны общаться исключительно на английском языке. Ведь в противном случае местным придется жить "посреди русского языка". По всей видимости, эстонец убежден, что его родной язык не выдержит такой конкуренции, и вся страна начнет говорить по-русски. Статья политика опубликована в издании Uued Uudised.
Кукк считает, что выходцы с Незалежной в некоем негласном заговоре с русскоговорящими "эстонскими боссами" занимаются "стремительной русификацией" Эстонии, отмечает "Общественная служба новостей".
Между тем, многие народы с радостью принимают наш язык как родной. Недавно стало известно, что власти непризнанной республики Нагорный Карабах сделали русский вторым официальным языком.

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