|
Эстония обвинила Россию во вторжении на свою территорию
10 июня 2020, 22:00 • 46 • Политика
Подобного ранее в этом году не случалось
МИД Эстонии в срочном порядке вызвал к себе посла России. Дипломаты вручили ему ноту из-за нарушения воздушной границы страны российским самолетом.
Сообщается, что ранее в среду Ту-204-300 пересек границу воздушного пространства Эстонии и пробыл там менее минуты. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны, у воздушного судна был включен транспондер, при этом плана полета у него не было. Пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой страны.
В этом году подобный инцидент произошел впервые.
Ранее сообщали, что британские истребители перехватили российский самолет-разведчик над водами Балтики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2020, 08:55
|
07 июня 2020, 09:00
|
09 июня 2020, 12:00
|
04 июня 2020, 00:55
|
09 июня 2020, 08:00
|
06 июня 2020, 13:55
|
07 июня 2020, 20:00