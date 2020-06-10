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Эстония обвинила Россию во вторжении на свою территорию

10 июня 2020, 22:00  •  46 • Политика
Фото: pixabay.com
Подобного ранее в этом году не случалось
МИД Эстонии в срочном порядке вызвал к себе посла России. Дипломаты вручили ему ноту из-за нарушения воздушной границы страны российским самолетом.
Сообщается, что ранее в среду Ту-204-300 пересек границу воздушного пространства Эстонии и пробыл там менее минуты. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны, у воздушного судна был включен транспондер, при этом плана полета у него не было. Пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой страны.
В этом году подобный инцидент произошел впервые.
Ранее сообщали, что британские истребители перехватили российский самолет-разведчик над водами Балтики.

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