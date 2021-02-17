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Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад

17 февраля 2021, 20:55  •  51 • Политика
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Кремль претворяет в жизнь свои геополитические замыслы с помощью пандемии, уверены в Таллине
Россия нацелена на стабилизацию западного блока, во многом опираясь на коронавирусную пандемию. Такое мнение выразил департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегодном отчете.
По мнению спецслужб, Москва якобы делает ставку на обстоятельства, которые спровоцировали коронавирусные ограничения – руководство РФ рассчитывает на ускорение процесса мировой многополярности благодаря ослаблению влияния Запада.
Так, Таллин уверен, что именно "клеветой" и дискредитацией вакцин, разрабатываемых в западных странах, Россия примется за создание наиболее оптимальных вариантов распространения своих разработок против эпидемии. Пример со "Спутником V" станет, по мнению эстонских спецслужб, демонстрацией глобальной силы России.
Также в разведке Эстонии уверены, что Москва продолжает наращивать свою военную мощь путем модернизации и развертывания стратегических средств.
Таллин также полагает, что РФ представляет для Запада основную киберугрозу, отрабатывая методы взлома информационных систем, кражи данных, заражения ПО электронными письмами и прочие способы дестабилизировать Запад, передает "Интерфакс".
Ранее в Объединенной левой партии Эстонии раскритиковали местные власти за отказ от регистрации "Спутника V".

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