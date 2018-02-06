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Эстония обновила разметку сухопутной границы с Россией за 197 млн евро

06 февраля 2018, 04:54  •  184 • Политика
В Эстонии сообщили о завершении демаркации сухопутной границы с Россией.
Эстония завершила демаркацию сухопутной границы с Российской Федерацией в юго-восточной части страны, сообщили в департаменте полиции и погранохраны республики.
К настоящему моменту размечены "все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы", установлены все 567 столбов, отметили в ведомстве.
Весной 2017 года эстонские власти завершили демаркацию границы на Нарвском водохранилище и Чудском озере. Там установили 176 буйков.
На берегу Нарвы и малых островах предварительно разметили места для установки 144 пограничных столбов. Кроме того, на этих территориях уже поставили 39 столбов. Работы планируют закончить в первой половине текущего года.
Отмечается, что обновление пограничной инфраструктуры обошлось Эстонии в 197 миллионов евро. Это сумма в 2,5 раза больше той, что изначально закладывалась на модернизацию объектов восточной границы.

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