Эстония обновила разметку сухопутной границы с Россией за 197 млн евро

• 184 • Политика

В Эстонии сообщили о завершении демаркации сухопутной границы с Россией.

Эстония завершила демаркацию сухопутной границы с Российской Федерацией в юго-восточной части страны, сообщили в департаменте полиции и погранохраны республики.

К настоящему моменту размечены "все места нахождения пограничных столбов сухопутной границы", установлены все 567 столбов, отметили в ведомстве.

Весной 2017 года эстонские власти завершили демаркацию границы на Нарвском водохранилище и Чудском озере. Там установили 176 буйков.

На берегу Нарвы и малых островах предварительно разметили места для установки 144 пограничных столбов. Кроме того, на этих территориях уже поставили 39 столбов. Работы планируют закончить в первой половине текущего года.

Отмечается, что обновление пограничной инфраструктуры обошлось Эстонии в 197 миллионов евро. Это сумма в 2,5 раза больше той, что изначально закладывалась на модернизацию объектов восточной границы.