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Эстония не согласна помогать пострадавшим от пандемии странам ЕС

28 мая 2020, 14:55  •  19 • В мире
В Таллинне считают: пусть помогают богатые Германия и Франция
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в среду с предложением создать фонд по восстановлению стран Евросоюза после кризиса. По её мнению, объём фонда должен быть не менее 750 миллиардов евро, эти средства будут распределены в дополнение к общим бюджетам стран. Эти деньги она планирует занять на финансовых рынках, а странам-членам ЕС выдавать в виде грантов и кредитов.
Однако пока это лишь предложение, которое должно быть утверждено Европарламентом. Это предложение будет обсуждаться на саммите 19 июня, так же как и изменения в многолетний бюджет ЕС – фонд помощи должен быть «привязан» к бюджету ЕС на весь период 2021 – 2027 гг.
И если Европарламент утвердит это предложение, фонд по восстановлению стран ЕС после кризиса станет самым крупным европейским проектом за всю историю существования Евросоюза. Но для этого придётся как-то убедить некоторые страны, которые скептически восприняли идею создания фонда.
Не все страны Европы пострадали одинаково от пандемии коронавируса – сильнее всего эпидемия ударила по экономике Италии и Испании, эти страны до сих пор не могут запустить свои экономики, в меньшей степени пострадали северные страны, в том числе страны Балтии.
Поэтому Эстония уже выступила против создания фонда помощи, отметив, что в будущем это может сказаться негативно на экономике самой Эстонии.
«План в том, чтобы Евросоюз взял кредит и раздал его в виде помощи, Эстонии абсолютно не подходит. Мы способны одолжить и сами эти деньги на льготных условиях. Мы сможем их использовать по своему усмотрению. И без всяких выставленных условий»,
– прокомментировал идею ЕС министр финансов Мартин Хельме.
Поскольку Евросоюз берёт единый кредит для всех стран, погашаться этот кредит будет из единого бюджета ЕС, поясняет министр. По его мнению, это выгодно только странам Южной Европы – Италии, Греции и Испании, которым никто бы не дал кредит, потому что их экономика не оправилась ещё от предыдущего финансового кризиса. А ответственность за выплату общеевропейского кредита придётся брать на себя всем странам ЕС, что совершенно не нравится северным странам. Недовольны этой идеей Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. И Таллин уже готов присоединиться к этим странам.
«Конечно, мы не хотим давать гарантии под долги других государств. В первом дополнительном бюджете у нас уже заложена большая сумма долга и с большой долей вероятности ещё до наступления осени нам придётся взять ещё один кредит, чтобы оживить экономику. У нас нет ресурсов, чтобы платить по чужим долгам»,
– считает председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Айвар Кокк.
С этим согласна и парламентская оппозиция.
По словам Марис Лаури, депутата от оппозиционной Партии реформ, подписавшись под общим кредитом, Эстония рискует в будущем получить меньше евродотаций, а в общий бюджет придётся платить намного больш, чтобы долги общие погашать.
Лаури предлагает, чтобы кредит оплачивали «богатые» страны – Германия и Франция, ведь «для них кредит может пройти незаметно».
Решение о том, одобряет ли Эстония европейскую идею, должен принять эстонский парламент – Рийгикогу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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