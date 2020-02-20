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Эстония назвала СССР "одним из инициаторов Второй мировой". Посол России оценил заявление одним словом
20 февраля 2020, 07:24 • 89 • В мире
Парламент Эстонии выпустил резолюцию о начале Второй мировой войны. В ней говорится, что СССР был "одним из главных инициаторов" начала военных действий. Посол России в Эстонии Александр Петров оценил это заявление одним словом: "Кощунство".
Парламент Эстонии высказался о начале Второй мировой войны. В Эстонии заявили, что власти нашей страны хотят пересмотреть историю. И даже назвали СССР "одним из главных инициаторов Второй мировой войны". Парламент Эстонии также решил поддержать Польшу, которую "Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны". Документ появился в среду, 19 февраля.
Посол России в Эстонии Александр Петров ответил коротко и оценил эти заявления одним словом: "Кощунство".
"Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений. Такие действия достойны сожаления и решительного осуждения", - цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил "войну" за историческую правду. Глава государства на большой пресс-конференции пообещал вскоре обнародовать архивные документы. Затем Владимир Путин впервые на государственном уровне обозначил ещё одного виновника начала Второй мировой войны, привыкшего подавать себя в роли её жертвы, - Польшу, чья зловредная роль ярко проявилась во время чехословацкого кризиса 1938 года и которая едва не напала на СССР в союзе с Германией.
В начале февраля посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский дал интервью газете Märkische Oderzeitung. В нём дипломат заявил, что Вторая мировая началась не в 1941 году, а в 1939-м, когда СССР напал на Польшу. Посол считает, что решающий вклад в Победу внёс не СССР, а западные союзники. А главную выгоду извлек именно Советский Союз, что "привело к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также к подчинению Польши, Венгрии, Чехословакии и других стран".
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