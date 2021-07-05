Эстония нацелилась на русские святыни, но получила ответ "от князей": "Приди и возьми"

Известный историк прокомментировал очередные территориальные притязания Эстонии. Он объяснил, почему эта страна не имеет никакого права претендовать на русские святыни, и ответил эстонцам словами русских князей: "Приди и возьми".

Историк Олег Шишкин провёл специально для эстонцев, желающих "вернуть" себе часть "своей земли", небольшой экскурс в историю. Он напомнил, что именно на этих "оккупированных", по мнению эстонцев, территориях, находятся древнейшие русские святыни.

"Там находится один из самых древних русских монастырей. Там находится начало, вообще-то, Русской земли. Там стоит Крест Трувора, между прочим, это величайшая сокровищница для русского народа - вообще для понимания исторического процесса.

Шишкин признался, что подобные требования для него звучат очень вызывающе: "Видимо, эти люди, которые делают эти заявления, не очень-то понимают, о каких исторических территориях идёт разговор".

Впрочем, мечтать эстонцы могут о чём угодно, добавил историк:

Всё-таки, наверное, надо этим людям отвечать так же, как отвечали русские князья: "Приди и возьми". Пусть попробуют, что называется. И наш ответ всегда будет однозначным.

Напомним, кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас сделал громкое заявление. Он против ратификации пограничного договора с Россией (Тартуский мирный договор). Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, "всё ещё действует", сказал Пыллуаас и предложил отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".