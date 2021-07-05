Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Главная / Политика

Эстония нацелилась на русские святыни, но получила ответ "от князей": "Приди и возьми"

05 июля 2021, 15:10  •  305 • Политика
Известный историк прокомментировал очередные территориальные притязания Эстонии. Он объяснил, почему эта страна не имеет никакого права претендовать на русские святыни, и ответил эстонцам словами русских князей: "Приди и возьми".
Историк Олег Шишкин провёл специально для эстонцев, желающих "вернуть" себе часть "своей земли", небольшой экскурс в историю. Он напомнил, что именно на этих "оккупированных", по мнению эстонцев, территориях, находятся древнейшие русские святыни.
"Там находится один из самых древних русских монастырей. Там находится начало, вообще-то, Русской земли. Там стоит Крест Трувора, между прочим, это величайшая сокровищница для русского народа - вообще для понимания исторического процесса.
Шишкин признался, что подобные требования для него звучат очень вызывающе: "Видимо, эти люди, которые делают эти заявления, не очень-то понимают, о каких исторических территориях идёт разговор".
Впрочем, мечтать эстонцы могут о чём угодно, добавил историк:
Всё-таки, наверное, надо этим людям отвечать так же, как отвечали русские князья: "Приди и возьми". Пусть попробуют, что называется. И наш ответ всегда будет однозначным.
Напомним, кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас сделал громкое заявление. Он против ратификации пограничного договора с Россией (Тартуский мирный договор). Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, "всё ещё действует", сказал Пыллуаас и предложил отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






305
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
05 июля 2021, 13:20
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
05 июля 2021, 08:45
США "откровенно мухлюют" с русскими. Американцев разоблачил дипломат
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 20:15
"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
01 июля 2021, 21:20
"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекдотом про Зеленского
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.