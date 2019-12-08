Эстония: на смену русской угрозе пришел английский "дэнжер"

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Парламентарии обнажили – пришла беда, откуда не ждали. Пока занимались вопросами исключения русского языка из всех сфер Эстонии, очищали жизненное пространство для эстонского языка, проморгали другую проблему. Только эстонский язык, как ему и положено – неторопливо, несуетно, спокойно и чинно собрался занять надлежащее освободившееся место, а там уже занято. На пеньке сидит – по-английски говорит.

Интернациональный прочно вошел в вузы, проник в услуги сервиса, заполонил сферы деятельности. И ведет себя по-хозяйски, ничуть не смущаясь: "плиз, кен ай хелп ю?". "Ви нид хелп", говорят депутаты. Местный язык уже тысячу лет борется за право называться местным, вечно на него давят. Тысячу лет эстонский прятался в стогах от немцев, бегал по лесам от финнов, отсиживался на болотах от русских. И когда казалось, что ну вот сейчас уже порядок-то наведем – вдруг выяснилось, что вместо языка уже всюду уселся "лэнгвидж". А где-то без "лэнгвиджа" вообще никак. И это в Эстонии – стране для своих.

"Свои", говорят депутаты, то есть "мы" – тоже хороши. Сами выучим какое-нибудь английское слово – и лезем с ним. А не исключено, граждане, что на нас смотрят дети. Взрослые-то точно смотрят. И тоже так хотят. И в вузах тоже не дураки: они смотрят – как хотят и составляют программы – как хотеть. Подыскивают специальных граждан из заграниц. С таким педагогом не договоришься – он просто на местном "не волочет". В итоге, некоторое образование получить на эстонском нельзя. "Онли инглиш, вери импотант, насинг персонал".

И ладно бы что-то модное, новенькое. Что и слова-то эстонского не имеет. Но и в более-менее классическо-техническом особо не выкрутишься. Вся специализированная литература – идите, ищите в ней местные буквы. Переводов нет – переводите сознание. Остается или учить "лэнгвидж", или вспоминать "russkij jazyk".

Проблема обостряется и тем, что ваш русский-то можно было двигать всеми имеющимися конечностями. Давя на педали, дергая за рычаги. В западных городах на это одобрительно кивали, мол, верной дорогой, товарищи, мы вас понимаем. А тут – интернациональный язык западных городов. Не то что могут не понять, точно не поймут.

Некоторые космополиты кивают, мол, ну а что такого "ноу проблем, джаст бизнес". Таким хочется возразить. Проблема есть. Она огромная и об этом надо кричать с самых высоких стульев. Почему? Потому что это в республике тоже "джаст бизнес". Только в эстонской транскрипции. Кто не кричит об угрозах – деньги не получает.