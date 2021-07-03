Эстония: минус ещё одна русская школа

Местные власти прекращают финансирование русских школ

Наступление на русскоязычное образование в Эстонии продолжается – 1 июля прекратила своё существование ещё одна школа, преподавание в которой велось на русском языке. Речь идёт о школе в городе Калласте. 1 сентября в этой школе не прозвенит первый звонок, а всех учеников отправят в школу эстонскую.

В министерстве образования уверяют, что закрытие школ – это «рабочий процесс», что идёт «реорганизация всей школьной сети» и нет в этом ничего необычного, разве что количество закрытых школ выросло.

«В некоторых случаях вполне оправданно объединение под единым руководством. Всё это для того, чтобы дети получили более качественное и эффективное образование. Я считаю, что школьная среда похожа на строительство города Таллинна, который никогда не будет закончен. Каждый год что-то появляется, дополняется, а где-то закрывается. Это обычный процесс», – успокаивает журналистов издания ERR руководитель отдела внешнего оценивания Минобразования Кристин Холло.

Однако для жителей Калласте закрытие единственной русскоязычной школы сравнимо с социальной катастрофой. Пострадали дети, пострадали и учителя, потерявшие работу, многие из которых предпенсионного возраста.

«Школа – это был центр жизни, а теперь центра нет. Нет сердца города. Сейчас менять место жительства практически невозможно. Когда тебе больше 50, но ещё не пенсионный возраст, очень трудно найти где-то работу, обустроиться», – жалуется учительница калластской школы Светлана Варунина.

Работу русской школы в Калласте на протяжении последних четырёх лет родителям и учителям приходилось отстаивать, часто – через суд. В прошлом году на сторону школы встал Тартуский административный суд. В этом году не помогло ничего – волостное управление просто отказалось финансировать русскоязычную школу. Хотя премьер-министр Эстонии не так давно объявила, что финансирование русскоязычных школ прекратится только с 2035 года, однако власти на местах приняли её слова как руководство к действию уже сегодня, не дожидаясь, пока пройдёт 14 лет.

Однако говоря о русскоязычных школах, следует знать, что преподавание в таких школах ведётся по системе «60 на 40», это значит, что не более 40% школьных предметов от их общего количества могут преподаваться на русском языке, остальные на эстонском, поэтому говорить о полноценном русскоязычном образовании в Эстонии не приходится.

Всего в Эстонии действуют 74 русскоязычные средние школы, в них обучаются 20% всех школьников страны, тем не менее количество учебных заведений сокращается с каждым годом. При новом правительстве процесс сокращения русских школ заметно ускорился: в июне Государственный суд Эстонии отклонил кассационную жалобу, оспаривающую закрытие русской школы в городе Кейла.