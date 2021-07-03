Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекд...
Главная / Украина

Эстония: минус ещё одна русская школа

03 июля 2021, 13:40  •  117 • Украина
Местные власти прекращают финансирование русских школ
Наступление на русскоязычное образование в Эстонии продолжается – 1 июля прекратила своё существование ещё одна школа, преподавание в которой велось на русском языке. Речь идёт о школе в городе Калласте. 1 сентября в этой школе не прозвенит первый звонок, а всех учеников отправят в школу эстонскую.
В министерстве образования уверяют, что закрытие школ – это «рабочий процесс», что идёт «реорганизация всей школьной сети» и нет в этом ничего необычного, разве что количество закрытых школ выросло.
«В некоторых случаях вполне оправданно объединение под единым руководством. Всё это для того, чтобы дети получили более качественное и эффективное образование. Я считаю, что школьная среда похожа на строительство города Таллинна, который никогда не будет закончен. Каждый год что-то появляется, дополняется, а где-то закрывается. Это обычный процесс», – успокаивает журналистов издания ERR руководитель отдела внешнего оценивания Минобразования Кристин Холло.
Однако для жителей Калласте закрытие единственной русскоязычной школы сравнимо с социальной катастрофой. Пострадали дети, пострадали и учителя, потерявшие работу, многие из которых предпенсионного возраста.
«Школа – это был центр жизни, а теперь центра нет. Нет сердца города. Сейчас менять место жительства практически невозможно. Когда тебе больше 50, но ещё не пенсионный возраст, очень трудно найти где-то работу, обустроиться», – жалуется учительница калластской школы Светлана Варунина.
Работу русской школы в Калласте на протяжении последних четырёх лет родителям и учителям приходилось отстаивать, часто – через суд. В прошлом году на сторону школы встал Тартуский административный суд. В этом году не помогло ничего – волостное управление просто отказалось финансировать русскоязычную школу. Хотя премьер-министр Эстонии не так давно объявила, что финансирование русскоязычных школ прекратится только с 2035 года, однако власти на местах приняли её слова как руководство к действию уже сегодня, не дожидаясь, пока пройдёт 14 лет.
Однако говоря о русскоязычных школах, следует знать, что преподавание в таких школах ведётся по системе «60 на 40», это значит, что не более 40% школьных предметов от их общего количества могут преподаваться на русском языке, остальные на эстонском, поэтому говорить о полноценном русскоязычном образовании в Эстонии не приходится.
Всего в Эстонии действуют 74 русскоязычные средние школы, в них обучаются 20% всех школьников страны, тем не менее количество учебных заведений сокращается с каждым годом. При новом правительстве процесс сокращения русских школ заметно ускорился: в июне Государственный суд Эстонии отклонил кассационную жалобу, оспаривающую закрытие русской школы в городе Кейла.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






117
Источник
Похожие новости
03 июля 2021, 04:30
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
03 июля 2021, 01:45
Зеленский просит папу римского канонизировать гитлеровского пособника
02 июля 2021, 16:35
Что собирается праздновать Украина 24 августа за пять миллиардов гривен?
02 июля 2021, 12:55
Генералы НАТО отправились с инспекцией в страны Балтии
03 июля 2021, 01:45
Появление сильного искусственного интеллекта грозит стать концом человеческого вида
03 июля 2021, 13:40
Домашнее задание В. Зеленскому от администрации США выполнено, процесс пошёл
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
28 июня 2021, 13:35
Кто в Средиземном море хозяин? Русские подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3
29 июня 2021, 05:10
Эрзян принимают в бандеровцы?
26 июня 2021, 13:55
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
26 июня 2021, 13:55
"Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос": В России назвали альтернативу для ЕС
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.